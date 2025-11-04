La niebla sorprende a primera hora en Vecindario y reduce la visibilidad en la GC-1

Vecindario amaneció envuelto en una escena que parecía sacada de una postal invernal. El sol, aún oculto tras las cumbres, no lograba abrirse paso entre un manto espeso de niebla que cubría calles, tejados y carreteras, dibujando siluetas fantasmales en pleno corazón del sureste grancanario.

Desde los puntos más altos apenas se divisaban las luces de los vehículos que circulaban por la GC-1. En las imágenes grabadas poco antes del amanecer, solo el foco de un coche permite intuir el asfalto a la altura de Doctoral. La visibilidad era mínima.

La niebla desciende al nivel del mar

Lo que vive Vecindario durante las primeras horas de este martes es una inversión térmica en superficie, un fenómeno meteorológico que atrapa el aire frío en las capas bajas de la atmósfera, impidiendo que ascienda y formando bancos de niebla pegados al suelo.

Según explican desde Aemet, este tipo de episodios son frecuentes en zonas del interior o de medianías, pero menos habituales junto a la costa, donde la brisa marina suele evitar su formación. Cuando se da una noche muy estable, sin viento y con cielos despejados, la temperatura baja bruscamente y el vapor de agua se condensa en forma de niebla, señalan.

Una visibilidad casi nula

Las imágenes que acompañan esta noticia fueron captadas en torno a las 8:00 horas, cuando la densidad del banco de niebla era máxima. La autovía GC-1, arteria principal que conecta el sur con Las Palmas de Gran Canaria, registró zonas con visibilidad reducida a menos de 50 metros, especialmente en tramos como Doctoral o El Canario.

El episodio sirve como recordatorio de que, incluso en climas templados como el del sureste de Gran Canaria, los contrastes térmicos y las condiciones de estabilidad pueden generar nieblas densas en muy poco tiempo. Un fenómeno natural que transforma el paisaje cotidiano y exige atención al volante durante su duración.