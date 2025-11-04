Este es el nuevo piso en venta en Vecindario que combina comodidad, luz y ubicación perfecta

Vecindario vuelve a destacar como una de las zonas más dinámicas del sureste de Gran Canaria, y este piso en venta es una muestra perfecta de ello. Situado a pocos metros del centro comercial Atlántico, este hogar de 99 metros cuadrados ofrece equilibrio entre funcionalidad y confort, con un diseño pensado para aprovechar cada espacio.

El piso cuenta con tres dormitorios, uno de ellos actualmente habilitado como oficina, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes trabajan desde casa. El dormitorio principal dispone de baño en suite, aportando privacidad, mientras que el resto de la vivienda incluye un baño completo adicional para familiares o invitados.

Luz, amplitud y todos los servicios cerca

El salón, amplio y luminoso, invita a desconectar o compartir momentos en familia. La cocina independiente, equipada y funcional, se complementa con una solana práctica para almacenamiento o lavandería.

Además, la propiedad incluye una plaza de garaje, un valor añadido en una zona con alta demanda residencial. El edificio cuenta con ascensor y se encuentra en una ubicación estratégica, próxima a comercios, centros educativos y las principales vías de conexión del municipio.

Por 195.000 euros, esta vivienda combina comodidad, buena ubicación y amplitud, en un entorno con todos los servicios al alcance. Ya sea para familias o profesionales que buscan tranquilidad sin renunciar a la vida urbana, este piso representa una oportunidad única en Vecindario.