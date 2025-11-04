El PSOE de Gran Canaria avala la moción de censura de Valsequillo

El PSOE de Gran Canaria ha emitido un comunicado en el que muestra su apoyo a la moción de censura presentada hoy en Valsequillo. El documento recoge que "la situación de bloqueo institucional en el Ayuntamiento de Valsequillo exigía una respuesta responsable y decidida, centrada en el interés general del municipio y en la defensa de la estabilidad como valor esencial de la vida pública".

La insular socialista explica que "desde el pasado mes de marzo, el grupo de gobierno había quedado en minoría tras la decisión de una concejala de pasar a la condición de no adscrita, provocando una situación de inestabilidad que dificultaba la gestión diaria y la toma de decisiones necesarias para avanzar en los proyectos municipales".

Ante este escenario, el PSOE de Gran Canaria ha decidido autorizar la conformación de una nueva mayoría que devuelva la gobernabilidad al Ayuntamiento, restablezca la normalidad institucional y permita seguir trabajando con eficacia por los vecinos y vecinas de Valsequillo.

Desde la Dirección Insular se valora muy positivamente cualquier acuerdo o iniciativa que contribuya a reforzar la estabilidad y la eficacia de las instituciones, principios que el Partido Socialista ha defendido de manera coherente en todos los municipios de la Isla, como ya ha quedado demostrado en San Mateo.

El PSOE de Gran Canaria reafirma su compromiso con la estabilidad, la cohesión y la responsabilidad política como pilares de su acción pública. Para los socialistas, garantizar instituciones estables y eficientes no es solo una cuestión de gestión, sino una obligación democrática y una muestra de respeto hacia la ciudadanía.