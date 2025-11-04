Este pueblo de Canarias pide que le votes para que tenga la mejor iluminación navideña de España

En 2024, Ribadavia se convirtió en el pueblo Ferrero Rocher 2024. El pueblo de Ourense gracias a los votos del público, fue el más votado de la edición `Juntos Brillamos Más´.

Ahora, Ferrero Rocher ha puesto en marcha una nueva edición de su campaña `Juntos Brillamos Más´, con una novedad, este año todas las comunidades autónomas cuentan con un representante. Un total de diecisiete localidades españolas competirán por lograr la máfica iluminación dorada que la marca instala cada Navidad en el pueblo ganador.

Tejada, el pueblo que representa a Canarias

En el caso del archipiélago, Tejada ha sido el municipio elegido, uno de los más pequeños y pintorescos de Gran Canaria.

Rodeado de montañas y con unas vistas únicas al Roque Nublo, ha conseguido coronarse como uno de los pueblos más bonitos de España gracias a su arquitectura de casas blancas y calles empedradas, que reflejan la esencia de la isla.

Con su participación, Tejeda aspira a convertirse en el pueblo Ferrero Rocher 2025, llenar de luz y magia navideña sus calles y alegrar a sus vecinos.

Ayuntamiento de Tejeda

Pueblos participantes

Albaida (Valencia, Comunidad Valenciana)

Altafulla (Tarragona, Catalunya)

A Guarda (Pontevedra, Galicia)

Balmaseda (Vizcaya, País Vasco)

Bullas (Murcia)

Cómpeta (Málaga, Andalucía)

Consuegra (Toledo, Castilla-La Mancha)

Cudillero (Asturias)

Fuente del Maestre (Badajoz, Extremadura)

Graus (Huesca, Aragón)

Medina de Pomar (Burgos, Castilla y León)

San Vicente de la Barquera (Cantabria)

Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca, Islas Baleares)

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

Tejeda (Gran Canaria, Islas Canarias)

Torrelaguna (Madrid)

Viana (Navarra)

¿Cómo votar por Tejada?

La duodécima edición de `Juntos Brillamos Más´, impulsada por Ferrero Rocher, se desarrollará en cuatro fases de votación abiertas al público. En la primera, se elegirán los cinco pueblos que pasarán a la siguiente ronda. A partir de ahí, en cada fase se eliminará la localidad con menos apoyo hasta llegar a la gran final, donde solo dos pueblos competirán por el título.

La participación ciudadana es clave, ya que de ellos depende la elección del ganador, que se anunciará el 15 de diciembre. Para ellos, la votación se realiza a través de la web oficial de Ferrero Rocher, y el pueblo ganador recibirá como premio la emblemática iluminación navideña de la marca.

El objetivo es dar visibilidad a la belleza de los pequeños municipios de España, gracias a la unión que ofrece el espíritu navideño.