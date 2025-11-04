Los sindicatos del Ayuntamiento de Santa Lucía denuncian bloqueo en las negociaciones con Recursos Humanos

Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana —UGT, SEPCA, CSIF, CCOO y SITCA— han denunciado el bloqueo de la Mesa General de Negociación y lo que describen como “mala praxis” en la gestión de la concejala de Recursos Humanos, Ofelia Alvarado.

En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales aseguran que la edil mantiene una actitud que “impide alcanzar acuerdos” entre la Administración y la parte social. Según señalan, la concejala habría rechazado entregar la documentación necesaria para estudiar cuestiones como la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y otras propuestas sindicales sobre la mejora de los servicios municipales.

Los sindicatos afirman que las reuniones de la Mesa se utilizan “solo para dar apariencia de negociación” antes de elevar los asuntos al Pleno, incluso con el voto en contra de la parte social. Entre los ejemplos citados mencionan la aprobación del Capítulo I del presupuesto y la creación de cuatro nuevas jefaturas.

Ante esta situación, las organizaciones sindicales han solicitado en varias ocasiones la mediación prevista en la normativa, con el objetivo de desbloquear el conflicto. Aseguran, sin embargo, que la Concejalía de Recursos Humanos ha rechazado esa vía.

Los representantes sindicales también indican que el alcalde, Francisco García, se comprometió a reunirse con la concejala para abordar el problema, aunque afirman que “la actitud no ha cambiado” y que el conflicto continúa.

Finalmente, los sindicatos han pedido una nueva reunión de mediación con la presencia del alcalde y de todos los miembros de la Mesa General de Negociación, reclamando medidas para restablecer el diálogo y garantizar los derechos laborales de la plantilla municipal.