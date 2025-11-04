Los sindicatos denuncian un "bloqueo" en la negociación laboral con el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana
Los representantes de los trabajadores alertan de la "falta de avances" en la Mesa General de Negociación y reclaman la intervención del alcalde para restablecer el diálogo con la Concejalía de Recursos Humanos
LP/DLP
Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana —UGT, SEPCA, CSIF, CCOO y SITCA— han manifestado su preocupación a través de un comunicado por lo que califican como un “bloqueo” en la Mesa General de Negociación (MGN) del consistorio. Según informaron en el escrito, las relaciones entre la parte sindical y la Concejalía de Recursos Humanos atraviesan un momento de “máxima tensión” y consideran que la falta de entendimiento "está impidiendo avanzar en acuerdos" que afectan al conjunto de la plantilla municipal.
Los representantes sindicales aseguran que "han solicitado en diversas ocasiones documentación y propuestas para poder trabajar de forma conjunta en una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT)", así como en otros asuntos incluidos en el orden del día de la MGN. Según sostienen, las peticiones habrían "sido rechazadas reiteradamente por la Concejalía", lo que ha generado malestar entre las organizaciones de trabajadores.
Sin acuerdos
Fuentes sindicales explican en el comunicado que, a su juicio, las reuniones de la MGN se están utilizando únicamente para "cumplir formalmente con el trámite de negociación", sin que exista una voluntad real de alcanzar acuerdos. Como ejemplo, señalan la reciente aprobación en Pleno del Capítulo I del presupuesto y la creación de varias jefaturas, medidas que —afirman— contaron con el voto en contra de la parte social.
Ante esta situación, las organizaciones sindicales aseguran "haber solicitado la puesta en marcha de un proceso de mediación" para intentar desbloquear el conflicto, una opción que, según indican, no ha sido aceptada por la responsable de Recursos Humanos. Posteriormente, los sindicatos pidieron la intervención del alcalde, Francisco García, quien se comprometió a abordar el asunto con la concejala. Sin embargo, los representantes de los trabajadores aseguran que, pese a dicha intervención, “la actitud en la negociación no ha cambiado”.
Finalmente, los sindicatos han acordado solicitar una nueva mediación en la que esté presente el alcalde y todos los miembros de la Mesa General de Negociación, con el objetivo de restablecer el diálogo y garantizar el respeto a los derechos del personal municipal.
