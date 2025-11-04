Tejeda, un bombón de pueblo: representarán a Canarias esta Navidad en un reto a nivel nacional

Ferrero Rocher ha puesto en marcha una nueva edición de su campaña navideña “Juntos Brillamos Más”, que este año llega con una novedad: por primera vez, cada comunidad autónoma tiene un pueblo que la representa. En total son diecisiete localidades, una por cada región del país, las que competirán por conseguir la tradicional iluminación que la marca instala en el pueblo ganador.

En el caso de Canarias, el elegido ha sido Tejeda, uno de los municipios más pequeños de Gran Canaria y, a la vez, uno de los que mejor resumen la esencia de la isla. Su característico paisaje, las casas blancas que se asoman entre las montañas y su idiosincrasia le han valido un lugar en la red de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Bajo el lema “Tejeda, un bombón de pueblo… la luz más bonita de la Navidad”, el municipio presenta un vídeo que muestra su entorno, sus tradiciones y el carácter de su gente. No se trata solo de una competición por unas luces: es también una oportunidad para que lugares como Tejeda compartan su historia y su forma de vivir la Navidad.

El concurso reunirá a pueblos de toda España, entre ellos Cudillero (Asturias), Cómpeta (Málaga), Torrelaguna (Madrid) o Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca). El proceso se desarrollará en cuatro fases de votación popular, que irán reduciendo la lista de candidatos hasta dejar solo a dos finalistas. El 15 de diciembre se conocerá el nombre del pueblo ganador, que recibirá la iluminación especial de Ferrero Rocher durante las fiestas.

Las votaciones ya están abiertas y pueden realizarse en la página oficial de la marca: https://www.ferrerorocher.com/es/es/xp/navidaddeoro/votar