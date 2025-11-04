Telde cierra la playa de Melenara tras el vertido que ha provocado la muerte de miles de peces

El Ayuntamiento de Telde ha informado este martes de que la Dirección Insular de Salud de Gran Canaria, dependiente del Gobierno de Canarias, ha recomendado el cierre preventivo de la playa de Melenara hasta conocer los resultados de los análisis exhaustivos solicitados, tras las recientes incidencias detectadas en la costa del municipio como los malos olores proveniente de la muerte de miles de peces después de un vertido.

De manera inmediata, el Ayuntamiento procedió al cierre del arenal, al mediodía de este martes, colocando la correspondiente señalización informativa y comunicando la medida a los servicios de emergencias y socorrismo. Los nuevos resultados analíticos se esperan conocer a lo largo de este miércoles.

Hasta el momento, todas las analíticas ordinarias realizadas en las últimas semanas han resultado aptas para el baño. Sin embargo, y ante la persistencia de quejas vecinales por la aparición de olores intensos y algunas manchas en el litoral, el Consistorio ha solicitado a la Dirección General de Salud Pública un análisis más preciso y en profundidad, con el fin de descartar cualquier riesgo para la población.

Mesa técnica

El cierre coincide con la celebración de una mesa técnica-política, convocada en la Alcaldía de Telde, en las oficinas de El Cubillo, para coordinar las actuaciones municipales relacionadas con la costa. En la reunión participaron el alcalde, Juan Antonio Peña Medina; la concejala de Playas, María Calderín; la concejala de Sanidad, Janoa Anceaume; el concejal de Aguas y Saneamiento, Juan Francisco Jiménez; el concejal de Medio Ambiente, Juan Francisco Artiles; el gerente de Aguas de Telde, Luis Rúa; y técnicos municipales de distintas áreas.

Durante el encuentro, se revisaron las medidas de seguimiento que el Ayuntamiento viene desarrollando desde hace semanas, entre ellas la toma periódica de muestras en distintos puntos del litoral por parte del Gobierno de Canarias, la coordinación con Salud Pública y los laboratorios especializados, y la supervisión de todos los servicios municipales y técnicos.

La corporación local ha insistido también en que se mantendrá información actualizada a la ciudadanía, conforme se conozcan los resultados de los nuevos análisis. Asimismo, ha agradecido la colaboración de los vecinos y usuarios del litoral, así como la comprensión ante esta medida preventiva.