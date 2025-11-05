Las Burras y San Agustín reabren al baño, y Santa Lucía cierra El Yodo

Un vertido de las piscifactorías obliga al cierre de una quinta playa en el sureste de Gran Canaria, al mismo tiempo que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha anunciado la reapertura al baño este jueves de San Agustín y Las Burras. La nueva zona afectada por la prohibición de bañarse es Piedras Negras, también conocida por El Yodo, en Santa Lucía de Tirajana; que se suma a las ya clausuradas esta semana de Melenara (Telde) y Vargas (Agüimes), y las dos citadas de la costa turística que ya han recuperado su óptimo estado sanitario.

El Ayuntamiento de Santa Lucía comunicó a mediodía de este miércoles el cierre parcial de la zona de baño de Piedras Negras, conocida también como El Yodo, tras evaluar los resultados de un análisis llevado a cabo por Salud Pública de la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y Emergencias y Seguridad del propio municipio.

Según el alcalde, Francisco José García, el resto de playas siguen abiertas y «en seguimiento y observación por parte de los técnicos municipales, por si pudiera llegar algún resto».

Olor nauseabundo

Esta es la quinta playa afectada por la contaminación esta semana, que se ha ido expandiendo por el litoral hacia el sur grancanario. Durante el martes los ayuntamientos de Telde, Agüimes y San Bartolomé de Tirajana ya pusieron las señales por las que se prohibía meterse en el agua en cuatro playas. Las playas afectadas eran las de Melenara, Vargas, San Agustín y Las Burras.

Sin embargo, estas dos últimos volverán a estar disponibles para los bañistas desde este jueves, tras observarse que están limpias y se ha corroborado por las analíticas.

Restos en la arena de la playa de Melenara de Telde. / ANDRES CRUZ

El Ayuntamiento de San Bartolomé manifestó que, tras «verificarse que las playas se encuentran totalmente limpias y haberse recibido los resultados de las analíticas sin incidencias, se ha decidido, de forma consensuada con los servicios de Sanidad, levantar la prohibición de baño en las playas afectadas. El baño quedará permitido a partir del día de mañana, -jueves- una vez concluido el periodo de precaución establecido ante la posibilidad de que pudieran llegar restos residuales aislados».

"Me vuelvo a mi casa porque estoy asfixiada" Carmen Artiles — Vecina

El mal olor marca el ambiente de la playa teldense de Melenara-. «He tenido que irme a una segunda residencia que tengo en el Cruce de Arinaga porque aquí no se puede vivir», lamentó ayer Carmen Artiles, una vecina de la avenida de la playa de Melenara. Según explicó, lleva aproximadamente un mes sin poder abrir las ventanas de su vivienda debido al intenso mal olor que proviene tanto del mar como de la arena. «Vine desde Arinaga hasta aquí para pasear por la playa pero, visto lo visto, me vuelvo a mi casa porque estoy asfixiada», remató.

Hospitalización

Carmelo Montesdeoca, otro vecino de la zona, llevaba avisando varias semanas a los bañistas de Melenara de que la playa no se encontraba en las mejores condiciones. «Varios amigos tuvieron que ir al hospital con infecciones en los oídos y en los ojos pero, sin embargo, no fue hasta el martes cuando el Ayuntamiento prohibió el baño». Además, también afirmó que a pesar del mal olor y del «pésimo» aspecto que tenía el mar, las personas se seguían bañando porque no tenían conocimiento de lo que sucedía. «Lo que se ha visto estos días no es nada comparado con el olor y con la situación de hace unas semanas», aseguró.

Como ya publicó este periódico, los vecinos y ecologistas se habían quejado de la presencia de un fuerte mal olor en el litoral de Telde, entre las zonas de Taliarte y Salinetas, además de grumo y espuma sobre el agua. El hedor, según las primeras hipótesis, se debe a la descomposición de miles de peces de las piscifactorías que se encuentran cerca de la costa, una situación que ya investiga el Seprona tras una denuncia interpuesta por la empresa Aquanaria, propietaria de esas jaulas.

La Corporación de Telde alegaba que «todas las analíticas ordinarias» habían dado como resultado que la costa era «apta para el baño». Sin embargo, y como consecuencia de las quejas, el Consistorio pidió a la dirección general de Salud Pública un análisis más preciso y en profundidad «con el fin de descartar cualquier riesgo para la población».

Manto aceitoso

Por parte del Ayuntamiento de Agüimes se cerró al baño la playa de Vargas desde el lunes, después de que algunos bañistas se quejaran de que había una especie de manto viscoso y aceitoso que desprendía mal olor, además de unas bolitas similares al corcho, que se deduce que puede tratarse del pienso para los peces.

Precisamente, el grupo ecologista Turcón insistió ayer a través de las redes sociales de la presencia de nuevos vertidos en el litoral de Agüimes, por lo que presentaron una denuncia ante el Ayuntamiento de Agüimes tras detectar vertidos y residuos en varias playas del municipio, especialmente al sur de Vargas, Tres Peos y zonas rocosas próximas.

Arrastre por el viento

«Nuestros voluntarios encontraron una masa viscosa amarilla y restos con un fuerte olor a pescado, similares a los aparecidos recientemente en la costa de Telde. Creemos que estos residuos podrían estar relacionados con la actividad de las jaulas marinas de acuicultura».

El colectivo apuntó que «las condiciones de viento de los últimos días han favorecido el arrastre de restos de pienso, grasas y microplásticos hacia la costa. Por ello, exigimos una investigación independiente y rigurosa sobre el alcance de esta contaminación y sus efectos en la calidad del agua y en el ecosistema marino».

Además, pidieron la adopción de medidas preventivas y correctoras. Entre ellas, la colocación de barreras de contención de residuos y sistemas de alimentación controlada, y el alejamiento de las jaulas a zonas más profundas.