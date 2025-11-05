La Federación Gran Canaria de Bandas de Música celebra sus 25 años con un concierto

La Federación Gran Canaria de Bandas de Música conmemora su 25º aniversario con un concierto especial, un evento central en la celebración de sus bodas de plata, reafirmando su papel como referente en la promoción y desarrollo del movimiento bandístico en la isla. El acto tendrá lugar el domingo 9 de noviembre de 2025 en el auditorio del Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas. Comenzará a las 12:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El concierto estará a cargo de la Banda de la Federación Gran Canaria, dirigida por Vivian Gutiérrez Abreu. Este evento se organiza con el objetivo de poner en valor el impacto social, educativo y cultural de las bandas de música en la vida comunitaria de la isla, y se espera que esté precedido de un pasacalles conmemorativo.

Jóvenes músicos de la federación de bandas durante un ensayo, esta semana. / LP/DLP

Con cuarto de siglo de legado cultural, la federación fue fundada oficialmente en el año 2000 e impulsada por su primer presidente, Ruperto Armas Reyes, con el propósito de unir esfuerzos, canalizar necesidades comunes y fortalecer el papel de las bandas como agentes culturales y formativos. Durante estos 25 años, la entidad ha promovido activamente encuentros, festivales, y programas formativos, consolidando un valioso patrimonio cultural para los municipios de Gran Canaria.

La actual Junta Directiva subraya que este aniversario es "no solo una celebración de los logros pasados, sino también un compromiso renovado con el futuro de la música de banda en Gran Canaria", destacando el protagonismo de las nuevas generaciones de músicos y directores en la continuidad de este legado. Además del concierto, la Federación organizará homenajes y agradecimientos a las instituciones que han respaldado su labor durante estas dos décadas y media.