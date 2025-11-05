Francisco Atta acusa al PSOE de “avalar el transfuguismo” tras la moción de censura: "Valsequillo no se merece esto"

El alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, ha calificado de “pacto de los perdedores avalado por el transfuguismo” la moción de censura presentada por el PSOE junto a otras fuerzas de la oposición, que podría apartarlo de la alcaldía en los próximos días. Atta, que compareció en el Salón de Plenos del Ayuntamiento valsequillero arropado por sus seis concejales de ASBA, aseguró durante su intervención en el pleno municipal que “Valsequillo no merece esto”, defendiendo la gestión realizada por el grupo de gobierno formado por Asba y Coalición Canaria.

El regidor denunció que la moción se sustenta en el apoyo de la concejala no adscrita Lucía Melián, a quien acusó de haber traicionado el compromiso adquirido con su partido. “Nos sentimos engañados. Prometió no hacer daño a las siglas que le dieron la vida política y hoy hace justo lo contrario”, afirmó. Atta sostuvo que la iniciativa responde a “intereses personales y partidistas” y no al interés general del municipio.

El alcalde también criticó al Partido Socialista, al que acusó de romper la confianza política con ASBA y de “avalar y fomentar el transfuguismo”. Según Atta, el PSOE ha cambiado de postura en apenas dos semanas, después de que dirigentes como Ángel Víctor Torres o Chano Franquis desautorizaran inicialmente la moción. “El PSOE ha cruzado una línea roja en Canarias, pierde toda credibilidad y demuestra ser un socio desleal e imprevisible”, aseveró. "Aceptamos las reglas de la democracia, pero no estamos de acuerdo ni con las formas ni con el fondo", sentenció.

Francisco Atta defendió la estabilidad de su gobierno y rechazó los argumentos de falta de gobernabilidad esgrimidos por la oposición. “De las 96 propuestas llevadas al pleno en el último año, 90 fueron aprobadas por unanimidad, sin votos en contra. Si eso es ingobernabilidad, ¿qué habría que pensar de Las Palmas de Gran Canaria?”, cuestionó el regidor. Atta concluyó su intervención asegurando que su formación “toma nota y pone la luz larga”, dejando abierta la puerta a nuevas decisiones políticas tras lo ocurrido.

(Noticia en ampliación)