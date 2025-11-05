Andrés Cruz

Francisco Atta carga contra la moción de censura en Valsequillo

El alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, ha valorado la moción de censura presentada por la oposición, calificándola como “un pacto de los perdedores avalado por el transfuguismo”. En su intervención durante el pleno, Atta afirmó que Valsequillo “no merece esta situación” y defendió la gestión del actual grupo de gobierno formado por ASBA y Coalición Canaria, al que, según dijo, “los vecinos respaldaron en las urnas”. Más información