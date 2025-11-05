Una guía ayuda a las personas migrantes con información y recursos accesibles en Gran Canaria

La Guía de acogida de personas migrantes para personas migrantes es un nuevo recurso creado para residentes extranjeros en la isla de Gran Canaria. Su objetivo es ofrecer información clara, útil y accesible para facilitar la integración y garantizar los derechos de las personas migrantes de la Isla.

En la presentación del manual estuvieron presentes la consejera de Igualdad y Diversidad, Isabel Mena; la delegada de Alianza por la Solidaridad - ActionAid, Irene Bello; y el director general de Global, Víctor Quintana.

Contenidos actualizados

La guía, que está financiada por el Cabildo, actualiza los contenidos y recursos de la anterior versión publicada en 2023 y se adapta a la realidad migratoria más reciente. “Las instituciones públicas son cada vez más conscientes de la realidad migrante de Gran Canaria, por lo que cada vez hay también más recursos institucionales”, manifestó Isabel Mena.

La consejera también explicó la necesidad de adaptar sus contenidos para “informar a las personas migrantes de los derechos que tienen para que tengan una acogida digna y facilitar su integración”.

Un QR en las guaguas

El manual cuenta con una versión física y con una versión digital a la que se podrá acceder a través de un QR que se proyectará en las pantallas de las Guaguas Global. “La pantalla es un espacio muy visual que todo aquel que se monta en la guagua, en algún momento siempre termina mirando, y creo que es una forma muy adecuada de poder transmitir esta información”, explicó Víctor Quintana, director general de Global.

El Cabildo, Alianza por la Solidaridad- ActionAid y Global han firmado un convenio de colaboración durante el acto de presentación con el objetivo de impulsar la difusión de la guía y que llegue al mayor número de personas posible.