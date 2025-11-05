Imprudencia extrema en Telde: el salto al Bufadero de La Garita que indigna en redes sociales

Un vídeo grabado este domingo en el Bufadero de La Garita, en el municipio grancanario de Telde, se ha vuelto viral en TikTok e Instagram al mostrar a un hombre saltando al interior de este emblemático enclave natural, pese al oleaje y al evidente peligro de la zona.

En las imágenes, difundidas por el usuario @coohlsonn, se observa cómo el individuo se lanza en la cavidad del Bufadero de La Garita mientras el mar golpea con fuerza las rocas y expulsa columnas de agua a presión. En un momento del vídeo, puede verse cómo el protagonista necesita ayuda para salir del agua, tras varios intentos fallidos dentro del orificio marino.

Su actitud, entre desafiante y temeraria, ha generado indignación en redes sociales y entre los colectivos que promueven la seguridad en el litoral canario.

La plataforma ciudadana Canarias 1500 km de costa, que trabaja en la prevención de accidentes acuáticos, ha condenado el comportamiento del protagonista, recordando que este tipo de acciones “no son muestras de valentía, sino de imprudencia”, ya que pueden poner en riesgo a los equipos de rescate que podrían verse obligados a intervenir”, señala el experto en seguridad acuática Sebastián Quintana.

Vertido en la costa de Telde

Además del salto imprudente, el vídeo deja ver una mancha oscura en el agua que coincide con el reciente cierre de las playa de Melenara y otras zonas del litoral de Gran Canaria por un vertido al mar que ha provocado la muerte de miles de peces y mal olor.

Fotograma del vídeo viral en el Bufadero de La Garita donde se aprecia una mancha marrón / La Provincia

El Bufadero: belleza y riesgo

El Bufadero de La Garita es uno de los puntos naturales más visitados de Gran Canaria, famoso por el espectáculo que ofrece el mar al chocar contra las cavidades volcánicas. Sin embargo, su atractivo visual va acompañado de un alto riesgo, especialmente en días de marejada o marea alta.

Las autoridades locales han reiterado en numerosas ocasiones la prohibición de acercarse al borde o caminar sobre las rocas húmedas, recordando que una ola inesperada puede arrastrar a cualquiera hacia el interior de la cavidad.

Prevención frente al mar

Canarias 1500 km de costa insiste en la necesidad de educar y concienciar sobre los riesgos del medio marino. En lo que va de año, más de medio centenar de personas han perdido la vida por ahogamiento en las Islas, la mayoría en zonas no vigiladas o tras conductas imprudentes.

“Ver el mar es gratis, pero acercarse demasiado puede costar la vida”, recuerda la plataforma, que mantiene su labor divulgativa en redes sociales y medios locales para reducir la siniestralidad en el litoral canario.