El Hospital Doctor Negrín impulsa la transformación tecnológica con la creación de una Unidad de Salud Digital
La nueva estructura coordinará proyectos de inteligencia artificial, telemedicina y análisis avanzado de datos clínicos para mejorar la atención sanitaria y optimizar los procesos asistenciales
El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha puesto en marcha una Unidad de Salud Digital (USD) con el objetivo de liderar la transformación tecnológica del centro y potenciar la gestión avanzada del dato como herramienta clave para mejorar la atención a los pacientes.
Esta nueva unidad estratégica nace para coordinar, supervisar y promover la implantación de tecnologías innovadoras en el ámbito hospitalario, garantizando que cada iniciativa digital contribuya a mejorar la calidad asistencial y la eficiencia de los procesos clínicos y administrativos. El Doctor Negrín refuerza así su posicionamiento como centro de referencia en salud digital e integración de inteligencia artificial (IA) en el sistema sanitario.
Una sanidad más conectada y eficiente
La creación de esta unidad responde a la necesidad de consolidar un modelo sanitario más conectado, sostenible y centrado en el paciente, en línea con la Estrategia de Salud Digital del Servicio Canario de la Salud y del Sistema Nacional de Salud (2021-2026). Esta hoja de ruta apuesta por el uso de la analítica avanzada, la telemedicina y la IA como pilares de una atención moderna y segura.
Entre sus funciones, la USD colaborará en la planificación, evaluación e implementación de soluciones digitales, fomentando la toma de decisiones basada en la evidencia y el uso ético de los datos clínicos. Trabajará además con la Subdirección de Gestión del Dato para optimizar el aprovechamiento de la información sanitaria.
Proyectos de IA y telemedicina con garantías de seguridad
La Unidad de Salud Digital será también el nexo entre el Hospital Doctor Negrín y el Comité de Inteligencia Artificial del Servicio Canario de la Salud, encargándose de coordinar y supervisar los proyectos que incorporen tecnologías de IA en entornos clínicos.
Para asegurar la confidencialidad y el cumplimiento normativo, se coordinará con la Oficina de Seguridad del Servicio Canario de la Salud, velando por la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en todas las iniciativas tecnológicas.
Formación y digitalización del personal sanitario
Además, la nueva unidad jugará un papel esencial en la formación del personal sanitario en competencias digitales, así como en el desarrollo de proyectos relacionados con la telemedicina, la interoperabilidad de sistemas y el análisis avanzado de datos clínicos. Todas estas acciones se dirigen a fortalecer un modelo asistencial más accesible, humanizado y adaptado a las necesidades reales de los pacientes.
Con esta apuesta, el Hospital Doctor Negrín se sitúa a la vanguardia de la salud digital en Canarias, avanzando hacia un sistema sanitario más innovador, inteligente y centrado en el bienestar de las personas.
