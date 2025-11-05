Un "Gran Hermano" de la movilidad en Gran Canaria: así es el nuevo centro de control en el Intercambiador de Tamaraceite

Gran Canaria busca optimizar los recursos del transporte público y apuntar hacia la movilidad sostenible. Cámaras de vigilancia, sensores, megafonía o sistemas de alarma y climatización son algunos de los nuevos dispositivos que se ubicarán en las paradas y estaciones de la Isla, así como GPS en todas las guaguas, para ser gestionados desde el nuevo centro de control en el Intercambiador de Tamaraceite. Inaugurado este miércoles, y con una inversión de 22 millones de euros, también incorpora 238 plazas de aparcamiento para la ciudadanía en un espacio que, hasta ahora, estaba en desuso.

Este estacionamiento pretende ser un elemento disuasorio para el uso del vehículo privado en Gran Canaria, uno de los lugares más tensionados del territorio europeo, ya que tiene alrededor de 800 vehículos por cada 1000 habitantes. Así lo manifestó el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, quien también indicó que, en cuestión de años, las guaguas grancanarias han pasado de registrar 62 millones de viajeros a los 104 que hay en el presente.

Seguimiento y refuerzos

Morales explicó que este nuevo centro de control pretende optimizar los recursos y mejorar la calidad del servicio en toda la Isla en base a datos reales. Para ello, se estudiará cuáles son las líneas con mayor demanda a través de dichos dispositivos de última tecnología, que se encuentran en fase de instalación. Así, las líneas que tengan mayor afluencia serán reforzadas, del mismo modo en que se reducirá en aquellas donde haya un número bajo de usuarios y no sea necesario destinar tantos vehículos.

Por su parte, el centro de control permitirá hacer un seguimiento de los distintos espacios y de las guaguas, pudiendo prevenir posibles incidentes y mejorar la seguridad. Además, las personas que hagan uso del transporte público podrán conocer en tiempo real los retrasos gracias a la conexión entre el GPS y los paneles de las paradas e intercambiadores.

El tren de Gran Canaria

La aplicación de estas herramientas forma parte de un proyecto integral de movilidad sostenible para Gran Canaria. Cuenta con una financiación de 53 millones de euros –22 de los cuales son para el centro de control– y pretende modernizar el transporte público a través de la innovación tecnológica.

Asimismo, Morales matizó que la intención es que el centro se amplíe para albergar también la gestión del tren que se proyecta en la Isla. Contará con el estudio de impacto ambiental antes del mes de diciembre, si bien todavía está pendiente de aprobación para iniciar las obras pertinentes.

En tiempo real

El consejero de Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, añadió que este centro no solo aumentará la calidad del servicio, sino que, además, supone una contribución para mejorar la "calidad de vida" de las personas que a diario recurren al transporte público para desplazarse. Por un lado, porque permitirá conocer qué líneas necesitan refuerzos y, por otro lado, para saber en tiempo real la situación del tráfico.

"Cada uno de los usuarios va a poder saber las condiciones de las carreteras, los posibles desvíos o la saturación de las líneas principales de la Isla. Este va a ser el Gran Hermano de la movilidad en Gran Canaria", relató.

Aparcamientos en los intercambiadores

Sosa matizó que la incorporación de un aparcamiento para el personal y para la ciudadanía es una mirada al futuro de la Isla, por lo que contemplan que poco a poco se incorpore a otros espacios para fomentar el uso de las guaguas en detrimento del coche privado: "Es lo que creemos que tiene que ser cada uno de los intercambiadores".

Las obras también han supuesto la creación de 13 nuevos puestos de trabajo, así como la reforma integral del Intercambiador de Tamaraceite con la colocación de un nuevo pavimento y una cubierta que resuelven los problemas de filtraciones que había con anterioridad.

'Grúas exprés'

Las dificultades en materia de movilidad están estrechamente relacionadas con las retenciones y accidentes de tráfico que se generan con frecuencia en la GC-1. En esa línea, el Cabildo insular solicitó la visita del director general de Tráfico (DGT), Pere Navarro, para realizar un estudio sobre posibles medidas para hacer frente a los atascos.

Una de las propuestas es la implementación de 'grúas exprés' en distintos puntos de la vía para que se puedan retirar los vehículos accidentados con mayor rapidez. Morales señaló que se encuentran pendientes de respuesta y que, en caso de demorarse, insistirán para que se realice la visita. "Esa medida aliviaría bastante en los momentos más conflictivos cuando se produce un accidente. Hay que buscar soluciones para cuando se producen retrasos enormes", aseguró.