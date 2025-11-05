La productora canaria Marta de Santa Ana, jurado en el 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla

La productora canaria Marta de Santa Ana Pulido formará parte del jurado del 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla. La productora logra así una distinción que la consolida como una de las más destacadas mujeres en el ámbito del audiovisual de Canarias en uno de los principales festivales de cine de España, dedicado al cine europeo, con participación en su programación de la Academia del Cine Europeo (EFA).

Como miembro del jurado, Marta de Santa Ana Pulido participará durante nueve días en los actos más relevantes del festival, como la presentación del Premio Puerta América, al que optan las películas europeas que son candidatas al Óscar a la Mejor Película Internacional, el 8 de noviembre en el Real Alcázar de Sevilla; y las entregas de los premios de honor, entre ellos la Entrega del Giraldillo de Honor al director Costa-Gavras, el domingo día 9 de noviembre en el Cartuja Center Cite, o en la Gala de Canal Sur Radio y Televisión con la entrega del Premio a la Trayectoria Profesional a la actriz Verónica Sánchez, el 10 de noviembre.

Hitos en el cine en Canarias

Con su primer largometraje, Benito Pérez Buñuel, producido íntegramente por ella como productora, Marta de Santa Ana ha logrado varios hitos en el cine de Canarias. Es el primer documental producido en Gran Canaria, con distribución en salas comerciales españolas, en 21 pantallas de 11 comunidades autónomas. La película, además, tiene tres premios internacionales, en Uruguay, Colombia y Perú, y ha sido seleccionada para giras y proyecciones especiales en Argentina, Ucrania, Estados Unidos y China.

Benito Pérez Buñuel ha sido emitido en Televisión Española, Telemadrid y Televisión Canaria y, en 2025, la película se ha convertido en la primera en ser proyectada en todos los municipios de Gran Canaria, gracias al proyecto 'Predicar Galdós', dedicado a la memoria de Yolanda Arencibia, fallecida en mazo pasado. Recientemente, la película ha sido objeto de estudio y eje de las jornadas “Buñuel Galdosiano” de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, celebradas la semana pasada, donde también se proyectó.

Feminismo e igualdad en el audiovisual en Canarias

Marta de Santa Ana Pulido es una de las principales impulsoras de las políticas feministas y de igualdad en el audiovisual de Canarias. Fue la primera en promover el asociacionismo feminista en el audiovisual de las islas, en 2016, hasta ese momento inexistente. A partir de entonces, lideró una gestión que logró introducir puntos por primera vez en las ayudas públicas del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, para aumentar la presencia de mujeres en este sector.

También, creó las primeras jornadas de mujeres del audiovisual en las islas y el primer premio para el fomento de la igualdad en un festival de cine de Canarias, en el festival de cine de Las Palmas. Así mismo, logró que, por primera vez, se introdujeran políticas de igualdad en una televisión autonómica, en Televisión Canaria, para lo cual consiguió el voto por unanimidad del Parlamento de Canarias.