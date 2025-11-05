San Bartolomé de Tirajana
Sabores del mundo: la ruta gastronómica internacional que no te puedes perder en Gran Canaria
La cita congrega en el parking del centro comercial Yumbo a 22 empresas de restauración del municipio junto a una variada programación musical.
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana celebrará este viernes la sexta edición del evento festivo cultural y gastronómico ‘Sabores del Mundo’, en el parking del Centro Comercial Yumbo, a partir de las 19:00 horas. El evento está organizado por la Concejalía de Desarrollo Local que lidera la segunda teniente de alcalde, Elena Álamo Vega, y cofinanciado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria.
La proyección de Sabores del Mundo, evento donde maridan el tapeo internacional y la música en directo, la han convertido en una feria gastronómica de referencia en la isla de Gran Canaria. En esta nueva edición participarán con sus propuestas culinarias 22 empresas de restauración y bebidas del municipio, mientras que el acompañamiento musical correrá a cargo del Dj Tony Bob, The Duke´s Band, con su ‘Tributo a Queen’, y Los Salvapantallas.
“Esta es una feria que pusimos en marcha como acción dinamizadora para promover al empresariado local de la restauración y su enorme atractivo. Con el paso de los años se ha convertido en un revulsivo, en un evento muy especial para vecinos y turistas por la variedad de su oferta y su carácter festivo”, afirma Elena Álamo.
Establecimientos de restauración participantes
Las tapas que podrán degustarse tendrán los sabores de las cocinas mediterránea, indonesia, argentina, turca, española, chinoasiática, colombiana, canaria, marroquí, vegana, italiana, casera, uruguaya, finlandesa e ibérica. En ese sentido, durante la velada podrá disfrutarse de las propuestas que ofrecerán los restaurantes Hande, Chinatown, Yanuba Gastrobar, Sabores, Pantai Kuta, Marhaba, Vegan Healty Food, Café 83, Kuparipannu, Montaña de sabores, MDQ Maspalomas, De Romería, Alma-Gaia, Gastro Society y Timebreak, la Cervecería artesana Growls Craft, las bodegas Hinojo, Las Tirajanas y Frontón de Oro. Además, en el evento también tomarán parte con sus propios stands la Asociación de Barman Aborigen Canarias y el estudiantado y profesorado del ciclo formativo de cocina y gastronomía del IES Faro de Maspalomas.
Elena Álamo sostiene que la colaboración y participación de los restauradores y bodegueros del municipio en la celebración de ‘Sabores del Mundo’ contribuye a incentivar y diversificar la economía local. “Este evento se ha convertido en un auténtico reclamo promocional para San Bartolomé de Tirajana por mérito de las empresas protagonistas y por la acción participativa sumamente cívica, respetuosa y elegante de la gente que acude a disfrutar de la gastronomía y la música local con alegría y total naturalidad”, afirmó.
