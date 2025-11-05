Telde festeja San Gregorio con más de 50 actividades

El municipio de Telde celebra las fiestas de San Gregorio con más de medio centenar de actividades para todos los públicos, entre ellas la II Feria del Motor, la Entrega de Honores y Distinciones de la Ciudad la Romería-Ofrenda a San Gregorio, que recorrerá las calles de Los Llanos el domingo 16 de noviembre, el Festival Folclórico de la A.F. Cendro, el Memorial Juan León Suárez y los conciertos de Aseres, Cuenta Atrás, Savia Nueva, Acuarela o el Tributo a Don Omar. Las fiestas tendrán lugar entre el 7 y el 29 de noviembre.

La plaza de Los Llanos acogió ayer la presentación del cartel y el cargado programa de actos populares, culturales y religiosos de las fiestas en honor a San Gregorio Taumaturgo, copatrono de Telde. El evento estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, Juan Antonio Peña, acompañado por el concejal de Festejos, Miguel Rodríguez, el pregonero de esta edición, Sebastián Galindo, y el diseñador del cartel y del programa, Alejandro Marchena. También estuvieron presentes el párroco de la Basílica de San Gregorio, Agustín Lasso, y la presidenta de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio, Natividad Suárez.

El pregonero de las fiestas, Sebastián Galindo Bordón, más conocido como Chanito, será el encargado de darel pistoletazo de salida a las celebraciones el próximo sábado 8 de noviembre, a las 20.00 horas, en la plaza de San Gregorio. El acto estará acompañado por la izada de la bandera y las actuaciones de la Banda Municipal de Música, Heriberto Zerpa y el Coro Amatis, del Círculo Cultural de Telde.

El cartel y el programa, diseñados por Alejandro Marchena, rinden homenaje al barrio de Los Llanos como corazón vivo de la tradición y la identidad teldense, reflejando en sus elementos visuales la unión entre pasado y presente.

El programa de las fiestas de San Gregorio Taumaturgo 2025 también incluye las actividades familiares como el Gregorito Parque, talleres, pasacalles con papahuevos, exposiciones fotográficas, mercado vecinal y la feria comercial. En cuanto a los actos religiosos, el lunes 17 de noviembre tendrá lugar la tradicional procesión con la imagen de San Gregorio Taumaturgo, tras la función solemne en la parroquia, y la bendición de los campos, uno de los momentos más emotivos del programa religioso.

El programa también incluye competiciones deportivas, exhibiciones de juego del garrote tradicional, la Carrera Popular Paco Artiles, así como diversas muestras culturales y gastronómicas, consolidando a Telde como referente de la tradición viva de Canarias.

El cartel de las fiestas, diseñado por Alejandro Marchena, es un homenaje a la tradición e identidad teldense

El primer fin de semana de las fiestas darán el pistoletazo de salida con la II Feria del Motor de Telde, que se desarrollará de 10:00 a 21:00 horas de mañana viernes en la Zona Comercial La Mareta, ofreciendo una amplia exposición de vehículos y novedades del sector. Esa misma noche, el Teatro Juan Ramón Jiménez acogerá, a las 20:00 horas, la Entrega de Honores y Distinciones de la Ciudad de Telde.

La jornada del sábado se vivirá con gran intensidad en diferentes puntos del barrio. En el Parque Franchy Roca, de 10:00 a 18:00 horas, se celebrará el II Mercado Vecinal de Segunda Mano, un espacio para el intercambio y la sostenibilidad, mientras los más pequeños disfrutarán del Ludo-Parque Infantil Gregorito Parque, abierto de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

A las 12:00, el Mago Adrián ofrecerá una divertida actuación infantil y, al caer la tarde, a las 19:00 horas, el colorido Pasacalles anunciador de las fiestas recorrerá las calles desde el Parque Franchy Roca hasta la Plaza de San Gregorio, acompañado por papahuevos y banda de música.

A las 20:00 horas, la Plaza de San Gregorio acogerá el esperado Pregón de las fiestas, que este año estará a cargo de Sebastián Galindo Bordón ‘Chanito’, querido barbero del barrio de Los Llanos. Tras el pregón, se procederá al izado de la bandera de San Gregorio, con la actuación de la Banda Municipal de Música, Heriberto Zerpa y el Coro Amatis, bajo la dirección de Narmis Hernández del Círculo Cultural de Telde.

La noche se completará con música y animación: a partir de las 22:00 horas, DJ Abián Reyes pondrá ritmo en las Ramblas Pedro Lezcano Montalvo, seguido a medianoche por el grupo Savia Nueva.

El domingo estará marcado por el deporte, la familia y la diversión. Desde las 09:00 horas, el Vial Costero y la Plaza de San Gregorio serán escenario de la XXII Cronoescalada Memorial Miguel Cabrera ‘Tito’, con la posterior entrega de trofeos a las 13:00 horas.

Los niños volverán a tener su espacio en el Parque Franchy Roca, donde funcionará el Ludo-Parque Infantil ‘Gregorito Parque’ de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas, acompañado por el espectáculo del Payaso Che Pedro a las 12:00 horas. Por la tarde, la Plaza de San Gregorio acogerá, a las 16:30 horas, la III Gala ‘Los Diver’, un evento lleno de talento y humor. Finalmente, en el Centro de Mayores, a las 17:00 horas, habrá música y baile para los más veteranos, poniendo el broche de oro a un fin de semana repleto de actividades.