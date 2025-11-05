El vertido obliga a cerrar una quinta playa en Gran Canaria: El Yodo, en Santa Lucía de Tirajana

El vertido procedente de las piscifactorías de Telde continúa desplazándose hacia el sur de Gran Canaria y ha provocado el cierre parcial al baño de una nueva zona costera. El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana decretó este miércoles la clausura preventiva de la conocida como Playa del Yodo, en Pozo Izquierdo, tras el análisis realizado por la Dirección General de Salud Pública y el área de Emergencias y Seguridad municipal.

Con esta decisión, ya son cinco las playas afectadas por el mismo episodio de contaminación: Melenara, Vargas, San Agustín, Las Burras y la del Yodo. El resto de playas de Santa Lucía permanecen abiertas al baño, aunque bajo seguimiento y observación continua por parte de los técnicos municipales, que realizan controles periódicos de la calidad del agua.

Los primeros cierres se produjeron entre el lunes y el martes, cuando los ayuntamientos de Telde, Agüimes y San Bartolomé de Tirajana decidieron prohibir el baño en las nombradas zonas al detectar residuos orgánicos y restos procedentes de las piscifactorías teldenses. Los vertidos, arrastrados por las corrientes marinas, se han ido desplazando hacia el sur, alcanzando en las últimas horas la costa de Santa Lucía.

Manchas en la Playa de Salinetas / La Provincia

El Ayuntamiento subraya que el cierre en la Playa del Yodo responde a un criterio de precaución sanitaria, en coordinación con la Mancomunidad del Sureste y la Dirección Insular de Salud de Gran Canaria, mientras se aguardan los resultados definitivos de los análisis. Los técnicos han tomado muestras del agua para determinar el alcance del vertido y descartar cualquier riesgo para la población.

El incidente se relaciona con la muerte masiva de peces en las jaulas de cultivo situadas frente a la costa de Telde, un suceso que en los últimos días ha generado malos olores, espuma y residuos flotantes en el litoral entre Taliarte y Salinetas. Según las primeras hipótesis, la descomposición de los ejemplares y la dispersión de restos de pienso y materia orgánica habrían provocado la contaminación que ahora se extiende hacia el sur.

El Seprona de la Guardia Civil mantiene abierta una investigación tras la denuncia presentada por la empresa Aquanaria, propietaria de las jaulas, con el fin de determinar las causas exactas del vertido. Mientras tanto, los municipios afectados mantienen las banderas rojas en las playas cerradas y apelan a la colaboración ciudadana para respetar las restricciones hasta que se garantice plenamente la seguridad del baño.