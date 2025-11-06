El Bloque Nacionalista Rural (BNR) ha puesto en marcha el proceso de renovación de sus órganos de dirección, tras aprobar la Asamblea Nacional celebrada este miércoles el calendario que regirá la elección de sus Ejecutiva Local en Gáldar y también la Ejecutiva Nacional.

Concluido el plazo de presentación de candidaturas, Teodoro Sosa ha formalizado su propuesta para encabezar la nueva Ejecutiva Nacional del partido, mientras que Julio Mateo Castillo optará a la elección como líder del partido en el municipio de Gáldar.

El Bloque Nacionalista Rural inicia el proceso de renovación de sus órganos de gobierno / LP/DLP

De acuerdo con los Estatutos del BNR, la renovación de los órganos de decisión del partido se realiza cada cuatro años, por lo que ahora concluye la vigencia de las ejecutivas elegidas en 2021. La jornada de votación está convocada para el miércoles 19 de noviembre, entre las 17 y las 19 horas, en la sede del partido. Y, posteriormente, se celebrará la asamblea de proclamación en el Teatro Consistorial de Gáldar, espacio cuya utilización ha sido autorizada por el Ayuntamiento de Gáldar previa solicitud de espacio.

Además, la Asamblea Nacional aprobó el calendario de constitución de nuevas asambleas locales en los municipios de La Aldea de San Nicolás, Teror y Moya, que se sumarán a la ya constituida en Agaete en 2023. Con ello, el BNR consolida su expansión en la comarca Norte de Gran Canaria, reforzando su implantación territorial y su estructura organizativa de base.