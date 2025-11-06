El bloqueo de ayudas para animar las compras amenaza la campaña navideña en las zonas comerciales abiertas

«Incertidumbre y malestar». De esta forma califican representantes de las 26 zonas comerciales abiertas el bloqueo que sufren en el reparto de las subvenciones que concede el Cabildo cada año para promover la dinamización y los planes comerciales, y que deja en el aire la celebración de eventos promocionales en los centros históricos. Empresarios advierten que esta paralización del programa para revitalizar los centros históricos de los municipios y luchar contra las grandes áreas comerciales mediante la organización de campañas, actividades y acciones que impulsen las compras y la vida empresarial, pone en riesgo la programación durante el periodo estrella de las ventas, como es la Navidad, que está a la vuelta de la esquina.

Las subvenciones de la consejería insular de Industria y Comercio engloban una línea de apoyo a la dinamización y promoción comercial. Y otra para la contratación del personal técnico como gerentes y dinamizadores, encargados de la gestión diaria de las asociaciones empresariales. Sin embargo, en el ejercicio actual, solo se ha convocado la segunda línea, destinada al personal técnico, y se encuentra sin resolverse de forma definitiva.

Un flotador para las tiendas

Esta situación, según fuentes empresariales, pone en riesgo la continuidad de la actividad comercial en numerosos municipios de Gran Canaria, que dependen de estas ayudas para mantener vivas sus zonas comerciales y sostener la economía local.

El colectivo apunta que la consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso, declaró que los cambios realizados en las convocatorias de subvenciones fueron consensuados en el Observatorio de Comercio Insular y aprobados por unanimidad con las federaciones Fecoeca y Fecogranca, la Cámara de Comercio y los ayuntamientos de la isla, lo cual «es incierto». Y se apunta que «en ningún momento se alcanzó un acuerdo, ni se votó de forma unánime el traspaso de la gestión de estas subvenciones a la Cámara de Comercio, como afirma la consejera. De hecho, una de las federaciones expresó claramente su desacuerdo, y la otra no manifestó posición alguna».

Ferias y cultura

La convocatoria de la línea de personal se publicó el 27 de julio, lo que, por los plazos administrativos que deben cumplirse (presentación, subsanación, resolución provisional, alegaciones y resolución definitiva), hace imposible que a estas alturas del año las ayudas estén ya abonadas. Por tanto, detallas los afectados, no se trata de un retraso causado por las asociaciones, sino de una falta de previsión y planificación institucional, que deja sin respaldo económico a 26 zonas comerciales de la isla.

"Afecta directamente al tejido empresarial local"

Los empresarios detallan que esta pérdida de dinero «afecta directamente al tejido empresarial local, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que encuentran en las zonas comerciales abiertas un entorno de colaboración y promoción común. Cada año, gracias a estas subvenciones, se organizan campañas de dinamización, ferias, actividades culturales y acciones promocionales que atraen público, fomentan el consumo y fortalecen la economía de los barrios y municipios. Sin estos fondos, muchos de esos proyectos no podrán realizarse, por lo que corresponde al Cabildo de Gran Canaria que aclare de manera urgente la situación de las convocatorias y garantice los fondos necesarios para que las asociaciones puedan continuar su labor en beneficio del comercio local y del desarrollo económico de los municipios», manifiestan.

La partida asignada este año para esta línea de ayudas a promociones alcanza los 255.000 euros, que se distribuyen entre todas las organizaciones en cantidades desiguales según la zona de influencia, pero que les sirve para estimular las ventas en periodos especiales como las Navidades, que es el de mayor actividad comercial del año, junto a fiestas especiales como la llegada del verano o el Día de la Madre. Una cantidad, añaden, que es la misma que en años anteriores.

Buscando alternativas

Un representante empresarial reconoce que en las fechas en las que estamos ya han dado por perdido ese dinero para la campaña navideña, por lo que están buscando fórmulas alternativas para financiar sus promociones.

En esta línea, la consejera en la oposición del Partido Popular (PP) en el Cabildo, Pepa Luzardo, ya cuestionó durante el pleno celebrado el viernes pasado a la consejera del Área sobre el bloqueo de estas aportaciones a las zonas comerciales abiertas de la Isla, recordando su importancia para los pequeños negocios.

Este periódico intentó ayer recabar la opinión de la consejera del Área, Minerva Alonso, sin obtener respuesta.