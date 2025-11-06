Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Cabildo impulsa la seguridad vial de los mayores con un taller en La Isleta

El programa 'Movilidad Segura' ofrece consejos prácticos para mantener la autonomía y prevenir accidentes entre las personas mayores

Taller 'Con mayor cuidado', en el Centro de Mayores de La Isleta

Taller 'Con mayor cuidado', en el Centro de Mayores de La Isleta

Bernardo Hernández

H.R.F

Las Palmas de Gran Canaria

Los mayores de 65 años representan una quinta parte de la población y están implicados en más de una cuarta parte de los siniestros viales. Con esa realidad como punto de partida, el Cabildo de Gran Canaria impulsa el programa 'Movilidad Segura', que en esta ocasión ha llevado su taller “Con mayor cuidado” hasta el Centro de Mayores de La Isleta.

El experto en seguridad vial Bernardo Hernández explicó en sus redes sociales que el encuentro tuvo como objetivo ofrecer a las personas mayores herramientas y consejos para mantener su autonomía y calidad de vida sin renunciar a la seguridad.

Durante la jornada, los participantes recibieron orientación sobre cómo desplazarse con precaución, especialmente como peatones, y se abordaron cuestiones clave como la influencia de los psicofármacos, el uso del teléfono móvil o los momentos del día con mayor riesgo de accidente. También se trataron las imprudencias más habituales, las obligaciones básicas y las formas correctas de actuar ante situaciones de peligro.

El taller sirvió además como un espacio de diálogo. Muchos asistentes compartieron sus propias experiencias en la vía pública, enriqueciendo la sesión con ejemplos reales y cercanos.

La actividad contó con la colaboración del alumnado de la especialidad de Movilidad Segura y Sostenible del Centro Integrado de Formación Profesional Felo Monzón, que acompañó a los mayores y contribuyó al intercambio intergeneracional de conocimientos.

