Canarias activa el PLATECA por el vertido que ha cerrado varias playas en el sureste de Gran Canaria

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta, en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), debido al episodio de contaminación marina que en los últimos días ha obligado al cierre temporal de varias playas de Telde, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana y Agüimes.

Según el comunicado oficial, el incidente se debe a un vertido de materia orgánica en descomposición procedente de instalaciones situadas en el mar, lo que ha motivado la activación del protocolo autonómico para seguir la evolución del episodio, coordinar las tareas de respuesta y minimizar sus posibles impactos ambientales.

La situación de alerta ha afectado a las playas de Melenara, Vargas, San Agustín, Las Burras, El Yodo y Salinetas, esta última cerrará al baño a partir del viernes como medida preventiva. Todas han sido reabiertas o lo serán en las próximas horas, salvo Salinetas y El Yodo, que permanecerán bajo restricciones mientras se evalúa la evolución del vertido. Las autoridades regionales y locales trabajan de forma coordinada para vigilar su extensión y controlar la calidad del agua en los distintos puntos del litoral.

Análisis municipales y origen del vertido

El Ayuntamiento de Telde ha confirmado este jueves que los análisis realizados sobre el emisario municipal y la red de saneamiento descartan la presencia de vertidos químicos en la zona. Los resultados, que coinciden con las analíticas previas, reflejan valores dentro de los parámetros normales, reforzando así la versión oficial mantenida desde el inicio del episodio.

El Consistorio ha negado las acusaciones de la empresa Aquanaria, que atribuía la mortandad de peces en las jaulas próximas a Salinetas y Melenara a un supuesto vertido industrial.

La activación del PLATECA en situación de alerta permite reforzar la coordinación entre administraciones y entidades implicadas, garantizando el seguimiento técnico del incidente y la aplicación de medidas de prevención y control.

El Gobierno de Canarias mantiene el llamamiento a la prudencia y recuerda que toda la información oficial sobre el estado de las playas y las actuaciones derivadas del episodio se difundirá a través de los canales institucionales.