La demolición de una vivienda amplía la plaza de San Rafael

La plaza de San Rafael de Vecindario ganará amplitud y vistosidad. El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha adquirido una finca de 490 metros cuadrados situada en plena zona peatonal de la Avenida de Canarias, con el objetivo de demoler la edificación - una vivienda construida hace más de 70 años- y ampliar la plaza. Esta actuación se contempla en el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio, que además permitirá mejorar el entorno urbano de la zona peatonal en el centro de Vecindario al incrementar los espacios libres destinados al esparcimiento de la ciudadanía.

Para lograrlo, el Consistorio ha tramitado un procedimiento de expropiación forzosa de la finca situada en el número 279 de la Avenida de Canarias, ubicada justo en frente de la iglesia de San Rafael, conformada por una vivienda unifamiliar de una sola planta y un establecimiento comercial.

El solar alcanza los 490 metros cuadrados de los cuales, una vez demolida la edificación, 230 metros se destinarán a la ampliación de la plaza y 260 a la mejora del propio paseo comercial y de la calle Juan XXIII, según recogen los informes técnicos.

Utilidad pública

Se trata de una gran parcela cuya construcción data de hace más de siete décadas y que fue una de las primeras casas en lo que hoy es el centro urbano de Vecindario.

Consultado por esta cuestión, el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, explica que el documento de la ordenación urbanística de la ciudad recoge la ampliación de la plaza de San Rafael y que la familia propietaria defendió su derecho a ser expropiada. Tras realizar una tasación del conjunto del inmueble, el Consistorio ha adquirido la parcela y su edificación por un montante de 650.ooo euros; el procedimiento ya ha sido revisado por la Comisión de Valoraciones de Canarias. Con esta adquisición, añade el regidor, «el objetivo es tener más espacio libre en el centro de nuestra ciudad para que sea mas accesible y participativa desde el punto de vista de los encuentros de la ciudadanía». Se trata, argumenta, de una actuación de interés general y de necesaria utilidad pública. Una vez que el inmueble sea demolido por el Ayuntamiento, el resultado será un espacio público más amplio, accesible y moderno y permitirá una circulación peatonal más fluida en el entorno comercial.

El Consistorio también baraja la demolición de una pequeña edificación de titularidad municipal que se encuentra justo detrás de esta vivienda y que alberga los baños públicos con el objetivo de trasladarlos a otra zona de la plaza a fin despejar todo el espacio y eliminar los obstáculos urbanísticos.

La eliminación de esta vivienda y el local comercial anexo del mapa municipal permitirá a los santaluceños disponer de una segunda gran explanada en pleno centro de Vecindario, un espacio que desde 2012 se convirtió en una zona peatonal y que desde entonces acoge innumerables eventos, desde la Feria del Sureste hasta los actos navideños, pasando por la Feria del Libro y las actividades propias del programa de fiestas de San Rafael. Se une así al gran espacio que ya conforman la plaza de Los Algodoneros junto con otra parte del paseo comercial y ubicado a muy pocos metros.