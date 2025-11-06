Política insular
«La derecha ha pasado todas las líneas rojas de la política»
El ministro de Transportes, Óscar Puente, participa en el primer ‘Diálogos en clave de progreso’ organizado por el PSOE grancanario
Óscar Puente, secretario general del PSOE de Valladolid y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible en el Gobierno de Pedro Sánchez, participó ayer en un acto enmarcado en los Diálogos en clave de progreso, organizado por los socialistas grancanarios.
Puente compartió escenario en el Auditorio Alfredo Kraus con Sebastián Franquis, secretario general del PSOE de Gran Canaria. Franquis fue el encargado de dar inicio al evento, rodeado por militantes socialistas. «Lo que destaca de Óscar es su autenticidad», dijo para presentar la primera conferencia del ciclo sobre el excalcalde vallisoletano.
Puente, por su parte, defendió la gestión del Ejecutivo de Sánchez y el papel de los socialistas en el Gobierno de coalición, además de cargar contra la oposición liderada por Alberto Núñez Feijóo. «La derecha ha pasado todas las líneas rojas que uno no sabía que existían en política», comenzó: «Lo que le sucede al PP es tarde, mal y nunca».
El ministro destacó la inversión en las autonomías y afirmó que «nunca un Gobierno ha emprendido más en los territorios». Tuvo momentos también para hablar de Sánchez y quienes piden un adelanto electoral, pero lo descartó: «La voluntad del presidente del Gobierno es agotar la legislatura. No hay razones para no hacerlo».
El responsable de Transportes participa hoy en un acto organizado en el Edificio Zona Franca del Puerto de La Luz.
