Entra en servicio la nueva glorieta de Visvique en Arucas
La infraestructura facilitará una circulación más fluida y segura entre los núcleos de Visvique, Teror, Firgas y Arucas
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias pondrá en servicio este viernes, a partir de las 13.00 horas, la nueva glorieta de Visvique, situada en la carretera GC-20, en el municipio de Arucas.
La infraestructura, ejecutada a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria que dirige Rosana Melián, mejorará la circulación entre los núcleos de Visvique, Teror, Firgas y Arucas, facilitando una conexión más fluida, segura y ordenada para los vehículos que transitan por el norte de la isla.
Paralelamente a esta apertura, la Consejería continuará con las obras de soterramiento del tramo de la GC-20 comprendido entre los kilómetros 3,4 y 4,9, dentro del mismo proyecto de mejora de esta vía.
Desde la Dirección General se recuerda a los conductores la importancia de respetar la señalización y extremar las precauciones mientras prosiguen los trabajos en el resto de la vía.
- El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
- La UD Las Palmas compra el palacete de Eufemiano Fuentes de Santa Brígida
- Así es como multará el nuevo radar de la DGT que entra en funcionamiento hoy en esta carretera de Gran Canaria
- La Aemet prevé un Halloween más gris en Canarias, con lluvias aisladas y descenso térmico
- Un vertido obliga a cerrar al baño las playas de Melenara, Vargas, San Agustín y Las Burras
- Crimen de las espiritistas en Telde: Una joven mata a su hermana para que su hermano no entre solo al cielo
- Obras Públicas inicia las obras del viaducto de La Palma en la carretera de La Aldea
- Así apareció este coche en plena ladera de Gran Canaria sin rastro de ocupantes