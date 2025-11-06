Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entra en servicio la nueva glorieta de Visvique en Arucas

La infraestructura facilitará una circulación más fluida y segura entre los núcleos de Visvique, Teror, Firgas y Arucas

Glorieta de Visvique, en Arucas.

Glorieta de Visvique, en Arucas. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias pondrá en servicio este viernes, a partir de las 13.00 horas, la nueva glorieta de Visvique, situada en la carretera GC-20, en el municipio de Arucas.

La infraestructura, ejecutada a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria que dirige Rosana Melián, mejorará la circulación entre los núcleos de Visvique, Teror, Firgas y Arucas, facilitando una conexión más fluida, segura y ordenada para los vehículos que transitan por el norte de la isla.

Paralelamente a esta apertura, la Consejería continuará con las obras de soterramiento del tramo de la GC-20 comprendido entre los kilómetros 3,4 y 4,9, dentro del mismo proyecto de mejora de esta vía.

Desde la Dirección General se recuerda a los conductores la importancia de respetar la señalización y extremar las precauciones mientras prosiguen los trabajos en el resto de la vía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
  2. La UD Las Palmas compra el palacete de Eufemiano Fuentes de Santa Brígida
  3. Así es como multará el nuevo radar de la DGT que entra en funcionamiento hoy en esta carretera de Gran Canaria
  4. La Aemet prevé un Halloween más gris en Canarias, con lluvias aisladas y descenso térmico
  5. Un vertido obliga a cerrar al baño las playas de Melenara, Vargas, San Agustín y Las Burras
  6. Crimen de las espiritistas en Telde: Una joven mata a su hermana para que su hermano no entre solo al cielo
  7. Obras Públicas inicia las obras del viaducto de La Palma en la carretera de La Aldea
  8. Así apareció este coche en plena ladera de Gran Canaria sin rastro de ocupantes

El Bloque Nacionalista Rural inicia el proceso de renovación de sus órganos de gobierno

El Bloque Nacionalista Rural inicia el proceso de renovación de sus órganos de gobierno

Entra en servicio la nueva glorieta de Visvique en Arucas

Entra en servicio la nueva glorieta de Visvique en Arucas

Telde descarta vertidos químicos en el emisario municipal: cierra Salinetas y el viernes reabrirá Melenara

Un vecino de Mogán afronta 33 años de cárcel por presuntos abusos sexuales a su hijo y a sus siete sobrinos

Un vecino de Mogán afronta 33 años de cárcel por presuntos abusos sexuales a su hijo y a sus siete sobrinos

El plan más completo del sur de Gran Canaria: cena frente al mar, espectáculo y música en directo

El plan más completo del sur de Gran Canaria: cena frente al mar, espectáculo y música en directo

El Mercado del Puerto convoca tres días de experiencia enogastronómica y musical

El Mercado del Puerto convoca tres días de experiencia enogastronómica y musical

Persisten los efectos de la contaminación marina: las playas de Rocas Negras y Melenara siguen cerradas, pero Vargas reabre con calidad excelente

Persisten los efectos de la contaminación marina: las playas de Rocas Negras y Melenara siguen cerradas, pero Vargas reabre con calidad excelente

El tren de Gran Canaria: el Cabildo reclama a AENA que financie la Estación Intermodal del Aeropuerto

El tren de Gran Canaria: el Cabildo reclama a AENA que financie la Estación Intermodal del Aeropuerto
Tracking Pixel Contents