Entra en servicio la nueva glorieta de Visvique en Arucas

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias pondrá en servicio este viernes, a partir de las 13.00 horas, la nueva glorieta de Visvique, situada en la carretera GC-20, en el municipio de Arucas.

La infraestructura, ejecutada a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria que dirige Rosana Melián, mejorará la circulación entre los núcleos de Visvique, Teror, Firgas y Arucas, facilitando una conexión más fluida, segura y ordenada para los vehículos que transitan por el norte de la isla.

Paralelamente a esta apertura, la Consejería continuará con las obras de soterramiento del tramo de la GC-20 comprendido entre los kilómetros 3,4 y 4,9, dentro del mismo proyecto de mejora de esta vía.

Desde la Dirección General se recuerda a los conductores la importancia de respetar la señalización y extremar las precauciones mientras prosiguen los trabajos en el resto de la vía.