Moción de censura en Valsequillo
Francisco Atta: «Este es un pacto de perdedores apoyado por una tránsfuga»
El alcalde defiende su gestión y carga contra los socialistas y Nueva Canarias
josé a. neketan
Tras guardar silencio el mismo día en el que los grupos de la oposición Asamblea Valsequillera (AV), El Cambio Necesario, la coalición de PSOE y Valsequillo Plural (VPL), y Plataforma Vecinal Por Valsequillo Tajinaste presentaron por registro de entrada del Ayuntamiento de Valsequillo la moción de censura, apoyada por la concejala no adscrita, Lucía Melián, el alcalde de Valsequillo, Francisco Atta respondió ayer con un lacónico «Valsequillo no merece esto».
Atta, que lleva 14 años al frente del Ayuntamiento valsequillero, ofreció su opinión sobre la moción de censura, que propone como nuevo regidor a su primo Juan Carlos Hernández Atta para la votación que se celebrará el día 18 de noviembre.
El actual alcalde se presentó ayer arropado por sus cinco concejales de Asociación de Barrios (Asba) y la concejala de Coalición Canaria, Fabiola Calderín, con la que comparte gobierno. Atta manifestó que la moción de censura presentada «se consumó a través del pacto de los perdedores, avalada por el transfuguismo». «Como demócratas que somos, aceptamos las reglas de la democracia, pero no estamos de acuerdo ni en la forma ni en el fondo», añadió.
Francisco Atta dedicó parte de su intervención a la concejala no adscrita, que abandonó el grupo de gobierno en noviembre del año pasado dejándolo en minoría y abriendo la puerta a la moción de censura a la que ahora se enfrenta. «Lucía Melián se presentó en la lista electoral de Asba. Estuvo al comienzo del mandato en el grupo de gobierno hasta noviembre de 2024 y de forma unilateral y desautorizada por este alcalde, por sus compañeros de gobierno y su grupo político Asba, se pasó al grupo de no adscritos y se quedó con el acta de concejal», explicó el alcalde, quien recordó que «en todos los órganos del partido político y en el propio Pleno nos manifestó que nunca haría daño al grupo y a las siglas que le han dado la vida política en este municipio. Ha hecho todo lo contrario. Está dañando a su partido, a los que hemos sido sus compañeros y compañeras durante todos estos años y a todos los vecinos y vecinas que han dado su voto y su confianza a las siglas de Asba».
El alcalde de Valsequillo pide a los concejales de la oposición que «recapaciten» para que se reconduzca todo
Atta manifestó que esta moción de censura «estaba preorquestada y premeditada desde las pasadas elecciones municipales, cuando los movimientos que se produjeron nos generaban dudas». El regidor reiteró que está secundada por toda las fuerzas políticas «perdedoras» en las pasadas elecciones municipales «y por la concejala tránsfuga y viene a tumbar la voluntad expresada y respaldada en las urnas por el pueblo de Valsequillo». «Por eso decimos alto y claro que esta moción no obedece al interés general del municipio, sino al interés particular de algunos y al interés partidista de otros», añadió.
El alcalde defendió su gestión al frente del Consistorio «con un trabajo que ha sido honesto, de compromiso, cercano y responsable», y con algo de autocrítica al afirmar que «seguro que habremos cometido errores, como cualquier persona, pero es incuestionable que Valsequillo en estos años ha mejorado considerablemente, dando respuesta al ciudadano desde los servicios públicos y desde una gestión buena y eficiente. Aunque pretendan justificar la moción en falsedad y suposición o en relatos ficticios de problemas inventados, el Ayuntamiento de Valsequillo funciona bien».
«Una estrategia mayor»
Francisco Atta señaló que son conscientes de que Valsequillo «es víctima de una estrategia mayor. De una operación del PSOE y de los viejos dirigentes de Nueva Canarias (NC) contra Municipalistas Primero Canarias», partido al que Asba se integró en febrero de este año tras romper con NC.
«Valsequillo es víctima de una estrategia mayor», señala
El regidor recalcó que se siente «traicionado» por el PSOE y que recibió el compromiso de Ángel Víctor Torres, del secretario de la Organización, Sebastián Franquis, y también del secretario insular y alcalde de Arucas, Juan José Facundo, de que esta moción no prosperaría. Atta advirtió que «como secretario de Acción Política de Primero Canarias, a partir de ahora nos sentimos liberados para tomar cualquier decisión aquí y en cualquier otro lugar. Por eso decimos que tomamos nota y ponemos la luz larga», sentenció, además de pedir a los autores de la moción que «recapaciten».
Por su parte, su socia de gobierno Fabiola Calderín, expuso en su intervención que «el transfuguismo destruye la confianza en la política tanto como cualquier otro tipo de corrupción» y añadió que Coalición Canaria «siempre ha apostado por la estabilidad y la responsabilidad institucional».
Su socia de CC defendió «un municipalismo serio, que ponga por delante los proyectos y no los sillones»
Calderín subrayó que defiende un «municipalismo serio, que ponga por delante los proyectos, no los sillones», e invitó a Melián a «devolver el acta».
Entre el público, estaban el secretario de Organización de Primero Canarias, Samuel Henríquez, y la vicepresidenta primera, Valeria Guerra. Henríquez declaró que no comparte que «paguen» los ciudadanos de otros municipios lo ocurrido en Valsequillo, haciendo referencia a Las Palmas de Gran Canaria, «que está la línea roja de Vox», y a Santa Lucía. «Nada nos va a frenar y creo que esto hace coger más fuerza a Primero Canarias», aseguró.
El presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el consejero y uno de los líderes de Primero Canarias, Teodoro Sosa, no quisieron pronunciarse sobre la moción de censura de Valsequillo cuando fueron preguntados en un acto público.
Historia democrática: Cuatro mayorías electorales municipales
Francisco Manuel Atta Pérez lleva al frente del Ayuntamiento de Valsequillo 14 años consecutivos, siendo el segundo alcalde que más tiempo ha estado en el cargo en la historia democrática de Valsequillo, después de Francisco Sánchez, con 19 años como regidor (1987-2006) y que siempre ganó por mayoría absoluta. Atta se presentó en 2007 por primera vez y ganó las elecciones, pero el gobierno recayó en Asamblea Valsequillera, que selló un pacto con el PP para gobernar. Su primera mayoría absoluta fue en 2011, cuando gobernó con siete ediles. Francisco Atta volvió a presentarse en 2015 y perdió solo un concejal. Pactó con el PSOE para gobernar, que tenía en ese momento a Víctor Navarro como cabeza del partido, y es precisamente el que ha permitido que esta moción pueda prosperar con el apoyo de su partido. Las siguientes fueron en 2019, que volvió a ganar de nuevo por mayoría absoluta. En las últimas, en 2023, Asba tuvo un importante bajón de votos, pasando de 2.700 a 2.000 aproximadamente, favorecido por el fraccionamiento de los votos y la presencia de Vox en Valsequillo por primera vez. Sacó seis concejales y firmó un pacto con Coalición Canaria, que aportó solo una concejala. Su grupo Asba se incorporó al proyecto Municipalistas Primero Canarias en febrero de este año.
