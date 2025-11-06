El tren de Gran Canaria: el Cabildo reclama a AENA que financie la Estación Intermodal del Aeropuerto

El Cabildo de Gran Canaria ha solicitado a la Dirección General de Aeropuertos de AENA que incluya en su planificación para el periodo 2027-2031 la Estación Intermodal del Aeropuerto de Gran Canaria, y que asuma además la financiación completa de esta infraestructura, considerada una pieza clave del futuro tren de cercanías que conectará Las Palmas de Gran Canaria con Maspalomas.

En su petición, la corporación insular destaca que esta estación es esencial “por su carácter aeroportuario, su integración total en el recinto y su contribución directa a los objetivos de sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia” establecidos en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III).

El Cabildo subraya que la colaboración entre la Institución Insular y AENA ha permitido consolidar un proyecto de estación ferroviaria intermodal que responde a los criterios fijados por las autoridades portuarias y de transporte.

Actuación estratégica

La solicitud se formalizó mediante una carta firmada por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, dirigida a la directora de Aeropuertos, Elena Mayoral, en la que recuerda que el tren de cercanías constituye una actuación estratégica para la isla. “El proyecto está absolutamente terminado en su trazado, diseño y estudios de viabilidad técnica y financiera”, señala Morales, quien añade que el Cabildo dispone de 16,6 millones de euros destinados a la expropiación de los terrenos necesarios, un procedimiento que ya está en marcha.

Asimismo, el presidente insular recuerda que existe un acuerdo firmado entre el Ministerio de Transportes, el Gobierno de Canarias y el Cabildo para considerar esta actuación ferroviaria como preferente a efectos presupuestarios.

El documento remitido a AENA también subraya que el Aeropuerto de Gran Canaria es el principal nodo de movilidad del archipiélago, con un tráfico de pasajeros en crecimiento constante y una dependencia casi absoluta del transporte por carretera para su conexión con el resto de la isla. Por ello, el Cabildo insiste en la necesidad de vincular el aeropuerto con proyectos transformadores de la movilidad, como el tren de cercanías, que busca avanzar hacia un modelo más sostenible, eficiente y conectado.