Plazas de aparcamientos, paradas de guaguas y talleres: todo lo que debes saber para la 22ª Feria del Sureste

La 22ª edición de la Feria del Sureste abre este viernes sus puertas en Ingenio, donde se espera la visita de más de 100.000 personas hasta el próximo domingo. Durante tres días, la Avenida Carlos V de Carrizal se convertirá en un gran escaparate del talento y la riqueza de la comarca, reuniendo lo mejor de su gastronomía, artesanía, ganadería y oferta de ocio. El evento, ya consolidado como una de las citas más esperadas del calendario insular, llenará el corazón comercial de Ingenio de sabores, colores y tradiciones, con un ambiente festivo que celebra la identidad y el impulso económico del sureste.

La inauguración tendrá lugar este viernes a las 11:00 de la mañana, dando comienzo a una cita que reúne a más de 170 participantes repartidos en 150 carpas. Cada puesto ofrecerá una muestra del talento y la dedicación de la comarca, con productos de artesanía, gastronomía y kilómetro cero. Alrededor de 90 artesanos presentarán piezas únicas de bisutería, textil, complementos y velas, mientras que una cincuentena de productores acercará al público los sabores más auténticos del sureste: quesos, repostería, panes y productos vegetales elaborados con esmero local.

La diversión está más que garantizada este fin de semana. Además de los numerosos stands, el público podrá disfrutar de degustaciones gastronómicas, actuaciones musicales y un sinfín de propuestas para todas las edades. El escenario principal contará este viernes con las actuaciones de Araguaney, Juan Antonio Cabrera y Cristina Ramos y, el sábado, con la presencia de Los Gofiones, Omayra Cazorla y Los Salvapantallas. El domingo serán Los Sabandeños y Yeray quienes pongan el broche musical a la feria. También habrá exhibiciones de caballos, aves rapaces y perros de raza canaria, junto a talleres y juegos tradicionales que harán las delicias de los más pequeños y de quienes disfrutan reviviendo las costumbres de antaño.

Demostraciones de cocina

Además, el programa incluye demostraciones en directo de cocina tradicional, donde el público podrá aprender paso a paso la elaboración de distintos platos típicos, preparados por manos expertas y con todo detalle. Como novedad de esta edición, al inicio de la Avenida Carlos V se instalará una carpa institucional más grande de lo habitual en la que los alcaldes de los municipios de la comarca presentarán los productos representativos de cada localidad. La feria también estrenará una nueva iluminación con luces LED, que aportará un ambiente más cálido, moderno y festivo.

Ricardo Melían y José Estupiñán descargan los contenedores de basura para la feria. / Andrés Cruz

Para facilitar el acceso y la comodidad del público, se han habilitado 1.500 plazas de aparcamiento distribuidas en tres zonas: una junto al centro de salud de Carrizal, otra en el centro cívico, y una tercera en la carretera que conecta Carrizal con el Cruce de Arinaga. En materia de seguridad, desde este jueves se encuentra operativo un dispositivo formado por 35 agentes de la Policía Local, que patrullarán la avenida y sus alrededores durante toda la feria. Además, el recinto contará con ambulancias de soporte vital básico y avanzado, garantizando una atención rápida ante cualquier incidencia.

Durante el fin de semana, las paradas de guagua de la bajada del Burrero, entrada al Burrero, Carrizal y Avenida Islas Canarias permanecerán afectadas temporalmente debido al desarrollo de la feria. Como alternativa, los usuarios podrán utilizar las paradas habilitadas en Almacenes de Bonny, en la calle Mijaíl Gorbachov y en el Paseo de La Florida, a la altura del restaurante Kabane.

Preparativos

El evento se celebra cada año por estas fechas, aunque el escenario va rotando entre los tres municipios del Sureste: Ingenio, Agüimes y Santa Lucía. Este jueves, en Carrizal, las gotas de sudor de los operarios de las diez empresas encargadas del montaje del escenario, la realización y la señalética simbolizaban el esfuerzo conjunto para que, una vez más, todo estuviera listo a tiempo.

Este jueves, desde las 8:00 de la mañana, Juanjo de León, Aarón López y Laura Sánchez descargaban un furgón repleto de mesas. No es la primera vez que colaboran en la organización de la Feria del Sureste y, seguramente, tampoco será la última. Aunque su labor consistía en preparar el montaje, a partir de la inauguración se encargarán de la animación durante el evento. «Este es el trabajo más duro, pero a partir de mañana empieza el más entretenido», comentó De León. El grupo de jóvenes tiene preparados varios talleres de animación, como pintacaras, hinchables y muñecotes. «Nos queda todavía un fin de semana muy largo», añadió con una gran sonrisa.

Preparación y montaje de las carpas. / Andrés Cruz

Ricardo Melián y José Estupiñán trabajaban codo con codo descargando, uno a uno, los contenedores de plástico del camión en la Avenida Carlos V. «Desde el Ayuntamiento de Ingenio hemos traído hoy diez cubos como estos», señaló Estupiñán, quien aseguró que no era la primera vez que los trasladaban esta semana, ya que llevan varios días trabajando en la preparación. «Seguro que otros municipios traen más contenedores», añadió,pues la limpieza y el reciclaje son fundamentales en una feria de estas dimensiones.

Iluminación

Al otro lado de la calle, Jorge Suárez se encontraba en lo alto de una escalera instalando las luces que, durante este fin de semana, iluminarán toda la feria. Aunque aún le quedaban varias horas de trabajo, reconocía sentirse algo agobiado por si no lograba terminar a tiempo. «Llevamos dos semanas trabajando en esta instalación», argumentó. El electricista recalcó que, a pesar de los días dedicados a la preparación, su labor suele verse retrasada porque la iluminación es el último paso. «Si los trabajadores que montan las carpas se retrasan, me retraso yo también», añadió.

En el montaje de la carpa institucional era donde más operarios se concentraban, dada la amplitud del espacio. Allí, Adrián Gracida no paraba quieto, moviéndose de un lado a otro sin descanso. «Así llevo dos días seguidos», comentaba entre risas. Este jueves, desde las 07:00 horas de la mañana, ya estaba en el lugar trabajando, y también lo había hecho el miércoles. «Vamos bien de tiempo, pero estoy seguro de que esta noche nos iremos tarde a casa», añadió mientras continuaba con los preparativos.

Mientras unos trabajaban, los vecinos observaban desde la acera cómo la avenida iba tomando forma y color. «Esto es algo bonito, que mueve mucho a la gente y al comercio», recalcó Blas Lorenzo, uno de los residentes que vive justo en la misma calle donde se celebra el evento. «A mí me encanta que se haga en esta zona, ver el ambiente y escuchar la música», añadió con una sonrisa.

Blas espera con ganas la inauguración y el inicio del bullicio en la zona. «Este fin de semana voy a estar muy entretenido y no voy a tener ni siquiera tiempo para aburrirme», celebró.