El Mercado del Puerto convoca tres días de experiencia enogastronómica y musical

El Mercado del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado la duodécima edición de 'Descorcha El Mercado. Vinos de Etiqueta', que se celebrará los días 7, 8 y 9 de noviembre con una propuesta que incluye música en directo y gastronomía.

En esta edición, la plaza de abastos capitalina celebra un evento de entrada libre, que busca "homenajear a las etiquetas más singulares del panorama vinícola nacional e internacional, ofreciendo una experiencia sensorial única", ha apuntado la organización en un comunicado.

El encuentro contará con 35 referencias de vino procedentes de diferentes regiones de España, con especial presencia de los vinos canarios y de la región italiana de Sicilia.

Copas de vino a un euro

Los asistentes podrán degustar copas desde un euro y marinarlas con la oferta gastronómica de los puestos del Mercado.

La sumiller Sara González liderará un equipo de profesionales que atenderán las mesas de cata distribuidas por el recinto, orientando en la elección de los vinos y compartiendo datos sobre sus etiquetas "más emblemáticas".

Durante los tres días que dura el evento, se han programado sesiones de DJ y música en directo, además de la participación de La Muchacha Tatto.

Premios

Como novedad este año habrá un sorteo de fidelidad, a través de las redes sociales del Mercado, en el que la comunidad que participe podrá optar a premios como una cata de vinos a domicilio y lotes de botellas.

El viceconsejero de Comercio, Industria y Autónomos del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso El Jaber ha destacado en la presentación que en los Mercados hay "un interesante tejido de pequeños empresarios, microempresas y autónomos vinculados a la gastronomía, la economía, el turismo y los productos de kilómetro cero".

Además, ha subrayado la importancia de estos eventos que son "una combinación perfecta de venta de producto, ocio y gastronomía" que dinamiza los Mercados modernos, como el del Puerto".

Por su parte, el gerente del Mercado del Puerto, José Rojas, ha confesado el "orgullo" de "poder celebrar esta duodécima edición" que a su juicio "demuestra la gran acogida del público y el éxito de este evento vinculado al vino".

Esta iniciativa busca reivindicar este espacio "como un referente en la dinamización comercial y cultural en Las Palmas de Gran Canaria, atrayendo a nuevos públicos y proyectando la imagen de Gran Canaria y Canarias como destino enogastronómico de primer nivel.