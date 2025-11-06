Onalia Bueno lanza 'Bueno para…', su nueva marca política para los 21 municipios de la isla
La alcaldesa registra ‘Bueno para...’ y ya ha conformado equipos en la capital, Santa Lucía, Guía, Agaete, San Bartolomé de Tirajana y Gáldar
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, se ha lanzado a tratar de conquistar los 21 municipios de Gran Canaria en las próximas elecciones autonómicas y locales de 2027. La regidora moganera, que gobierna su ayuntamiento bajo la marca Juntos por Mogán, creada para concurrir a los anteriores comicios, ha registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas la firma ‘Bueno para...’ y que en cada municipio se completa con el nombre de la localidad en cuestión, según explican fuentes del equipo de la alcaldesa.
La marca, que utiliza el apellido de la propia alcaldesa, se incluye bajo el paraguas político general de Somos Gran Canaria, otra firma creada por la regidora el pasado mes de abril para concurrir a las elecciones al Cabildo y Somos Canarias, para hacerlo al Gobierno de Canarias.
El equipo de Bueno explica la alcaldesa lleva dos años trabajando para crear grupos en los distintos municipios de la isla a fin de sentar las bases de esta nueva andadura política. De hecho, bajo la marca ‘Bueno para...’ ya se han conformado equipos en las localidades de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucía de TirajanaSan Bartolomé de TirajanaSanta María de GuíaGáldar y Agaete, además de en Mogán.
El logo está conformado por una almohadilla para conformar un hastag, el apellido de la alcaldesa el nombre de cada municipio y un corazón con forma de la letra ‘B’ que corona la enseña.
Esta nueva firma constituye la quinta marca política en la que ha estado o creado Onalia Bueno tras su paso por el PP hasta 2015, su salto a Ciuca entre ese año y 2019 y la creación de Juntos por Mogán en 2023.
