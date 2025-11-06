Telde descarta vertidos químicos en el emisario municipal: cierra Salinetas y el viernes reabrirá Melenara
Los análisis municipales confirman que las infraestructuras de saneamiento funcionan con normalidad y que no hay indicios de contaminación industrial en la costa teldense
El Ayuntamiento de Telde ha confirmado este jueves que los análisis realizados sobre el emisario municipal y la red de saneamiento descartan la presencia de vertidos químicos en la costa. Los estudios, que coinciden con las analíticas previas, apuntan a valores dentro de los parámetros normales.
Con estos resultados, el Consistorio refuerza la versión oficial que ha mantenido desde el inicio del episodio de contaminación marina y niega las acusaciones de la empresa Aquanaria, que atribuía la mortandad de peces en las jaulas próximas a Salinetas y Melenara a un supuesto vertido industrial.
Por su parte, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias ha recomendado mantener cerrada temporalmente la playa de Salinetas tras detectar restos en la superficie del agua. En cambio, los informes sobre Melenara reflejan una evolución favorable en la calidad del agua, por lo que, si se mantienen los parámetros actuales, la playa podrá reabrirse al baño este viernes, según las previsiones municipales.
La contaminación detectada en la costa obligó al cierre temporal de las playas de Melenara, Rocas Negras (conocida como "El Yodo"), Vargas, San Agustín y Las Burras. Las dos últimas ya han sido reabiertas, Vargas ha recuperado la bandera verde tras superar las analíticas de control y, con la reapertura prevista de Melenara este viernes y el cierre temporal de Salinetas, solo esta última y El Yodo permanecen actualmente bajo restricciones.
