Yilenia Vega: “Desde Londres hemos vuelto a proyectar lo que somos: un destino que emociona, se cuida y se gestiona con alma”

La concejala de Turismo de San Bartolomé de Tirajana hace balance de la participación del municipio en la World Travel Market de Londres, donde el destino Maspalomas Costa Canaria ha reforzado su posición en el mercado británico y ha presentado una potente campaña de promoción online bajo el lema “Ven, siéntela, vívela”.

¿Qué balance hace de la participación de San Bartolomé de Tirajana en esta edición de la World Travel Market de Londres?

El balance es muy positivo. Maspalomas Costa Canaria ha vuelto a destacar en una de las ferias turísticas más importantes del mundo, no solo por la calidad de su oferta, sino por la capacidad de emocionar y conectar con los profesionales del sector. Hemos reforzado el posicionamiento del municipio en el mercado británico y mostrado un destino que se renueva, que mejora sus infraestructuras y que avanza hacia un modelo más sostenible.

Desde Londres hemos vuelto a proyectar lo que somos: un destino que emociona, se cuida y se gestiona con alma. Esa ha sido nuestra carta de presentación y el mensaje que mejor define el trabajo que hemos realizado en estos dos años.

¿Cómo ha percibido el interés del mercado británico por el destino Maspalomas Costa Canaria en este contexto internacional?

El interés es enorme. El británico sigue siendo nuestro visitante más fiel y este año hemos notado un crecimiento en la demanda para los meses de invierno, lo que confirma la fortaleza del destino. Según los datos de Promotur e ISTAC, más de un millón de turistas del Reino Unido visitan Gran Canaria cada año, y cerca del 70% se alojan en el sur de la isla, principalmente en San Bartolomé de Tirajana.

Las previsiones para 2025 son aún más positivas, con un aumento del 6% en la capacidad aérea desde el Reino Unido hacia Gran Canaria. Las aerolíneas y turoperadores valoran especialmente la seguridad, el clima estable y la hospitalidad que ofrecemos. Maspalomas sigue siendo sinónimo de confianza y calidad, y eso se refleja en el mantenimiento de la conectividad aérea y en el alto nivel de repetición: tres de cada diez británicos que nos visitan repiten al menos una vez cada dos años.

¿Qué mensajes o valores se han querido transmitir en esta edición a los profesionales y turoperadores?

En Londres hemos querido reforzar el posicionamiento de Maspalomas Costa Canaria como un destino de confianza, sostenible y con identidad propia. Hemos transmitido un mensaje claro: somos un municipio que evoluciona, que invierte en modernización y que entiende el turismo como una forma de vida.

A los profesionales del sector les hemos mostrado un destino comprometido con la sostenibilidad, con infraestructuras renovadas, playas accesibles y proyectos que combinan innovación y respeto al entorno. Maspalomas es un lugar que emociona, pero también un ejemplo de gestión responsable. Eso es lo que más valoran los turoperadores británicos: que somos un destino estable, seguro y con una estrategia clara de futuro.

Han anunciado una inversión en una campaña online en las principales ciudades británicas con conexión directa a Gran Canaria. ¿Qué objetivos persiguen con esta acción?

La campaña forma parte de nuestra estrategia para conectar directamente con el público británico y reforzar la presencia de Maspalomas en el mercado digital. Bajo el lema “Ven, siéntela, vívela”, hemos lanzado una acción en Google y Meta dirigida a las ciudades del Reino Unido con vuelos directos a Gran Canaria.

Queremos inspirar al viajero que ya está planificando sus vacaciones, mostrándole un destino auténtico, acogedor y renovado. En Berlín comprobamos el éxito de este modelo: más de cinco millones de visualizaciones y cien mil visitas a la web. Ahora, en Londres, repetimos la fórmula con nuevos contenidos audiovisuales y una mayor segmentación, centrada en quienes buscan experiencias de bienestar, naturaleza y cultura local. Es una forma moderna de hacer promoción: más emocional, más medible y más eficaz.

¿Cómo se están adaptando a los nuevos hábitos del turista británico, cada vez más exigente en sostenibilidad, gastronomía y experiencias locales?

El nuevo turista busca autenticidad y coherencia, y en eso Maspalomas ha avanzado mucho. Estamos impulsando proyectos que integran naturaleza, ocio, deporte y gastronomía local, fomentando un turismo más experiencial. Además, trabajamos con el sector para elevar la calidad del servicio y ofrecer opciones sostenibles y accesibles. La rehabilitación del Palmeral del Oasis o el Plan de Modernización del Litoral son ejemplos claros de esa visión: espacios naturales y turísticos que se transforman para convivir con un modelo de turismo responsable.

Maspalomas es un destino consolidado, pero en permanente renovación. ¿Cuáles son los ejes actuales de trabajo para mantener su atractivo y competitividad internacional?

Nuestra prioridad es mantener la excelencia y garantizar que Maspalomas siga siendo un destino competitivo, sostenible y moderno. Por eso estamos actuando de forma coordinada desde distintas áreas: Litoral, Urbanismo y Turismo.

Desde Litoral, hemos puesto en marcha el Plan de Modernización de las Playas de San Bartolomé de Tirajana (2024–2028), una actuación integral que transformará los servicios de temporada en siete playas del municipio e incorporará zonas deportivas, espacios náuticos y áreas familiares.

A ello se suman actuaciones complementarias ya en marcha o ejecutadas, realizadas a través del Consorcio de Rehabilitación de Maspalomas, como el Mirador Toboplaya; las obras de mejora de accesibilidad a las playas o la rehabilitación integral del Palmeral del Oasis, que permitirá recuperar su valor ecológico y paisajístico y crear un nuevo espacio de encuentro entre residentes y visitantes.

También destaca la próxima rehabilitación del entorno del Faro de Maspalomas que revalorizará uno de los enclaves más emblemáticos del municipio.

A medio plazo, el Ayuntamiento proyecta además la rehabilitación del paseo Costa Canarias, desde el Hotel Riu Gran Canaria hasta el Centro Comercial Tropical, una intervención que permitirá modernizar este recorrido costero, mejorar la accesibilidad y embellecer uno de los principales ejes turísticos del municipio.

Desde Urbanismo, con Alejandro Marichal y Davinia Ramírez al frente, se está impulsando un trabajo clave para agilizar las licencias de rehabilitación de la planta hotelera y fomentar la renovación de los centros comerciales a través del futuro Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM). Este plan ofrecerá incentivos a la inversión privada, promoviendo la actualización de las zonas turísticas maduras y la mejora del paisaje urbano.

En conjunto, todo este trabajo refleja un modelo de gestión que apuesta por la colaboración público-privada, la sostenibilidad y la mejora continua. El objetivo es claro: que quien visite Maspalomas encuentre un destino cuidado, moderno y con alma.

¿Cómo se están integrando la sostenibilidad, la calidad del servicio y la innovación en la gestión turística local?

Trabajamos con una visión transversal. Turismo y Urbanismo estamos coordinados para que cada proyecto sume al modelo de ciudad. La sostenibilidad está presente en la gestión de playas, en la movilidad y en la planificación urbanística. La calidad del servicio es otro pilar: reforzamos la formación y la colaboración público-privada para elevar el nivel de atención al visitante. Y la innovación se refleja en cómo comunicamos: campañas digitales, medición de datos y promoción segmentada que nos permite llegar al turista adecuado en el momento justo.

Nuestro modelo de gestión busca equilibrio: cuidar el turismo y cuidar a quien lo hace posible.

El próximo 17 de noviembre se celebra una nueva edición del Foro Internacional de Turismo de Maspalomas Costa Canaria, en Expomeloneras. ¿Cómo se están preparando para este encuentro?

Con mucha ilusión. El foro cumple doce ediciones y este año queremos que sea más participativo, más emocional y más cercano al sector. Hemos trabajado para que no sea solo un punto de encuentro académico, sino también una experiencia inspiradora que reivindique el valor humano del turismo. Será un espacio para compartir conocimiento, reconocer el talento y seguir posicionando a Maspalomas como referente de debate turístico internacional.

Este año el foro pone el foco en las personas que trabajan en sala, en los restaurantes y en la gastronomía local. ¿Por qué es importante visibilizar ese capital humano?

Porque ellos son el alma del destino. Este año, bajo el lema “Gastronomía con Alma”, queremos rendir homenaje a las personas que hacen posible que cada visitante se sienta bienvenido: camareros, cocineros, jefes de sala, personal de atención... Su trabajo es clave en la experiencia turística. Contaremos con figuras como Pepe Rodríguez y José Ramón Calvo, del restaurante Mugaritz, que aportarán una mirada inspiradora sobre la gastronomía y el servicio como parte de la identidad del destino.

¿Qué retos considera prioritarios a corto y medio plazo: renovación de planta alojativa, formación profesional, sostenibilidad, conectividad aérea...?

Todos son importantes, pero si tuviera que destacar tres, serían la renovación de la planta alojativa, la sostenibilidad y la formación. Necesitamos seguir modernizando nuestros establecimientos, fortalecer la conectividad aérea y apostar por el talento local. Maspalomas ha llegado donde está gracias a su gente y su capacidad de adaptación. Nuestro reto es mantener ese equilibrio entre competitividad y calidad de vida.

Hoy Maspalomas es un ejemplo de equilibrio entre tradición y modernidad, entre desarrollo y sostenibilidad. Seguiremos trabajando para que cada visitante se lleve algo más que un recuerdo: la emoción de haber vivido un destino con corazón.

Hemos demostrado que el turismo bien gestionado mejora la vida de quienes nos visitan y también de quienes aquí vivimos. Ese es el camino que nos mueve: crecer con equilibrio y mantener viva la esencia de Maspalomas.