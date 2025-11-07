Cierran siete playas más del sur de Gran Canaria por el vertido

El vertido de materia orgánica que comenzó en las aguas de Telde ha llegado ya hasta la costa de Mogán. Durante la jornada del viernes, los técnicos analizaron la situación y procedieron al cierre de las siguientes playas: playa de Mogán, Taurito, playa del CuraPuerto Rico, Patalavaca, playa de las Marañuelas y Anfi. Todas las playas de Mogán están cerradas con bandera roja, excepto El Perchel, que sigue abierta, y la playa y piscina de Costa Alegre.

En Telde, tanto la arena como el mar de las playas de Agua Dulce, Melenara y Salinetas también se encuentran cerrados debido a los altos niveles de contaminación, provocados por la proximidad de las superficies flotantes afectadas.

Por el momento, el vertido no ha llegado a la costa de Ingenio, y en San Bartolomé de Tirajana y Agüimes no se ha encontrado rastro de contaminación, aunque siguen vigilando la mancha que se encuentra frente a su costa. En Santa Lucía, la playa de Piedras Negras sigue clausurada.

Las autoridades continúan realizando análisis y monitorizando la evolución del vertido.