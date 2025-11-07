Colas kilométricas en la GC-1 tras un accidente en Telde

Un accidente en la GC-1, a la altura de Telde, ha complicado la circulación durante la tarde de este viernes, provocando importantes retenciones en sentido Las Palmas de Gran Canaria.

El incidente, registrado en el kilómetro 7, ha originado colas de hasta cinco kilómetros y está afectando a numerosos conductores que se dirigen hacia la capital. Varias horas después del suceso, el tráfico seguía siendo muy denso, con colas que se prolongaban desde Arinaga.

Las autoridades han pedido precaución al volante ante la intensidad del tráfico y recomiendan paciencia hasta que la situación se normalice en la principal vía de la isla.