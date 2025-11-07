Guía crea zonas de sombra urbana con grandes árboles

Guía quiere tener una imagen más verde. El Ayuntamiento transformará el tejido urbano con un paisaje más amable que ofrecerá espacios de sombra, mediante la plantación de árboles de medio y gran porte, gracias a que sacará a la luz alcorques tapiados y la creación de jardineras en calles dominadas por el asfalto y el cemento. El programa se extiende a las urbanizaciones del centro del pueblo, La Atalaya y Becerril.

El proyecto contempla la plantación de una veintena de árboles de grandes dimensiones a lo largo de las calles Alcalde Óscar Bautista Afonso, Alcalde Ignacio Arencibia, Alcalde José Carlos González y Alcalde José Bolaños Suárez (en Guía), además de la calle Párroco Martín Morales de La Atalaya, y el Mirador-Parque Urbano de Becerril.

Más del 80% de la población

Las zonas residenciales de Guía, La Atalaya y Becerril presentan actualmente una carencia significativa de arbolado, a pesar de que estos espacios urbanos se concentra más del 80% de la población municipal. En unos casos se ocultaron los alcorques habilitados en las nuevas urbanizaciones, en otros se talaron y también ha faltado las nuevas plantaciones. A pesar de presentar calles con aceras de ancho considerable y un elevado flujo de usuarios por residentes, estudiantes y visitantes puntuales, la realidad es que muchas de las arterias de estos espacios urbanos carecen por completo de masa arbórea, causando un impacto negativo en el paisaje urbano, según reconocen los técnicos.

La ausencia de vegetación impacta negativamente en la calidad del paisaje urbano. Para contrarrestarlo, el objetivo paisajístico responde precisamente a mejorar la estética y la imagen de los espacios urbanos, a través de la creación de una fachada vegetal continua y un eje paisajístico de calidad en las vías de entrada y tránsito hacia la Universidad Fernando Pessoa, y las instalaciones educativas y deportivas, dotando a la zona de una identidad más verde y acogedora para residentes y visitantes en la ciudad de Guía.

Bienestar térmico

El segundo propósito es generar áreas de sombra y bienestar térmico, e integrar el eje urbano en el entorno. Y, por último, cumplir con la dimensión ‘verde’ de la ciudad.

«Este proyecto responde al compromiso del Ayuntamiento con una ciudad más verde, habitable y sostenible. Apostamos por integrar la naturaleza en nuestros espacios urbanos, mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y embelleciendo el entorno urbano», afirma el concejal de Urbanismo, José Manuel Santana.

Además del impacto paisajístico, el arbolado urbano contribuirá a reducir la temperatura ambiente, disminuir la contaminación acústica y favorecer la biodiversidad en los espacios consolidados del municipio, según el responsable de Urbanismo.

Cambio climático

El proyecto forma parte de la estrategia municipal de regeneración paisajística y adaptación climática, que continuará desarrollándose en los próximos años, en colaboración con otras áreas municipales y con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria.

La iniciativa, con un presupuesto total de 37.832,14 euros financiado por la Consejería de Política Territorial y Paisaje del Cabildo, permitirá revitalizar el paisaje urbano, generar zonas de sombra y confort ante los cambios bruscos de temperatura, y avanzar en la lucha contra los efectos del cambio climático.