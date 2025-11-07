Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BUSCAN FAMILIA

Iván busca familias para unos gatitos abandonados en Gran Canaria y pide más compromiso al Ayuntamiento

En el sur de Gran Canaria, Iván dedica sus días a cuidar de varios gatitos abandonados, mientras exige al consistorio que actúe con mayor diligencia frente al abandono animal.

Gatos abandonados buscan familia de adopción en Gran Canaria

Gatos abandonados buscan familia de adopción en Gran Canaria

La Provincia

Adolfo Rodríguez

Adolfo Rodríguez

En una zona del sur de Gran Canaria, Iván dedica su tiempo a alimentar y proteger a varios gatitos abandonados que encontró hace unas semanas. Su objetivo es lograr su adopción responsable, darles una segunda oportunidad y denunciar la falta de protección animal por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

Los gatitos tienen apenas mes y medio o dos meses. Entre ellos hay uno naranjita y otro negro, aunque, como lamenta Iván, uno de los cachorros no logró sobrevivir. Esa pérdida, lejos de desanimarlo, le ha dado más fuerzas para seguir buscando hogares responsables. “Solo pedimos que la gente tenga un poco de consideración y responsabilidad”, dice, apelando a la empatía de quienes puedan adoptar o ayudar.

Además del llamamiento a la adopción, Iván aprovecha para lanzar un mensaje al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Recuerda que, según el boletín oficial, el consistorio tiene la obligación de actuar ante casos de abandono animal, pero asegura que en la práctica no lo están haciendo. “Muchos ayuntamientos, como este, no cumplen”, denuncia.

Animales abandonados en Canarias

Su historia no solo habla de unos gatos que necesitan un hogar, sino también de una realidad que se repite en muchos rincones de Canarias: animales abandonados y vecinos que, por solidaridad, se ven obligados a suplir la falta de respuesta de las instituciones.

Iván pide ayuda a cualquiera que quiera echar una mano. A través de su cuenta de Instagram comparte vídeos, fotos y actualizaciones de los pequeños, y ofrece formas de colaborar: adoptando, difundiendo o aportando comida o material. “Todo granito de arena cuenta”, insiste.

Mientras tanto, sigue visitando la zona cada día para alimentar a los gatitos y asegurarse de que estén bien. “Solo queremos que tengan una oportunidad y encuentren un hogar donde los quieran de verdad”, dice. Un mensaje sencillo, pero lleno de cariño, que ya ha tocado el corazón de muchos usuarios en redes sociales.

Iván busca familias para unos gatitos abandonados en Gran Canaria y pide más compromiso al Ayuntamiento

Iván busca familias para unos gatitos abandonados en Gran Canaria y pide más compromiso al Ayuntamiento

