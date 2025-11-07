La mancha de los restos de las piscifactorías de Telde están a media milla de la costa de Anfi del Mar

Salvamento Marítimo asegura que las muestras recogidas con la Salvamar Macondo en las costas de diferentes playas de Telde y el sureste corresponden a restos biológicos y grasas de pescado, y descarta un posible episodio de contaminación. Así lo explicaron técnicos del servicio, que informaron que han detectado hoy en una nueva salida de un helicóptero MI31 del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias una mancha localizada a media milla de la costa de Anfi del Mar y que continúa con la monitorización.

El Ayuntamiento de Telde también informó hoy que las nuevas observaciones realizadas por los técnicos municipales y la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, se mantendrán cerradas las playas de Melenara y Salinetas, y se procederá a partir del mediodía de este viernes al cierre preventivo de la playa de Aguadulce, mientras se completan los análisis y controles adicionales previstos.

Los informes recibidos indican que las playas de Melenara, que tenía previsto abrirse al baño hoy, y Salinetas, que aunque presentan una notable mejoría respecto a días anteriores, con una reducción visible de los restos en la superficie y una mejora general del estado del agua y la arena, “por prudencia sanitaria y hasta contar con resultados concluyentes, se mantiene la medida de precaución”. A ello se le suma el cierre de Aguadulce, debido a la presencia puntual de restos superficiales observados durante la inspección de esta mañana.

El Ayuntamiento reitera que todas las actuaciones se realizan en coordinación con el Gobierno de Canarias y bajo las recomendaciones de Salud Pública, siguiendo los protocolos establecidos de control y vigilancia ambiental.

El municipio de Santa Lucía también mantendrá cerradas las playas de El Yodo y Piedras Negras y que el incidente continúa en manos del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca), de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, que declaró la situación de alerta desde el jueves por un episodio de contaminación marina.