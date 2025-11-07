Melenara, Salinetas y Aguadulce continúan cerradas por contaminación marina

El episodio de contaminación marina provocado por un vertido de materia orgánica en descomposición sigue afectando a varias zonas del litoral de Gran Canaria. Aunque el Gobierno de Canarias activó este jueves el Plan Territorial de Emergencia (Plateca) por riesgo ambiental en seis municipios, algunas playas como Vargas (Agüimes), San Agustín y Las Burras (San Bartolomé de Tirajana) han recuperado la normalidad. Sin embargo, Aguadulce, Salinetas y Melenara permanecen cerradas al baño por precaución.

En el caso de Melenara, pese a que se preveía su reapertura este viernes, el Ayuntamiento de Telde ha decidido mantener la prohibición del baño siguiendo las recomendaciones de Salud Pública, tras detectarse restos orgánicos flotando en la superficie. La evolución de la calidad del agua es “favorable”, pero aún no se dan por completadas las garantías sanitarias necesarias.

Lo mismo ocurre en Salinetas o Aguadulce, donde se han retirado parte de los residuos acumulados, pero persisten trazas visibles de la masa viscosa procedente del vertido. Las tareas de limpieza han mejorado el estado general del arenal, pero se mantiene la bandera roja como medida preventiva.

En Santa Lucía de Tirajana, la playa de Rocas Negras o El Yodo también continúa cerrada debido a la presencia de restos orgánicos y pienso de animales.

Manchas en la Playa de Salinetas / La Provincia

Según los informes de la Dirección General de Emergencias, la contaminación afecta a los municipios de Telde, Agüimes, Ingenio, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, donde se sigue evaluando la evolución del vertido. Salvamento Marítimo monitoriza la presencia de manchas en el litoral de Mogán, mientras se esperan los resultados de las investigaciones iniciadas por el Seprona y la Guardia Civil.

La empresa Aquanaria, responsable de las instalaciones situadas mar adentro frente a la costa de Telde, ha solicitado el resultado de las analíticas independientes y continúa bajo investigación. El Ayuntamiento de Telde subraya que su emisario y la planta de Aguas de Telde están sometidos a controles diarios y análisis de residuos.

La situación sigue evolucionando y las autoridades insisten en que la seguridad y la calidad del agua son prioritarias. La reapertura de las playas afectadas dependerá de la evolución de los parámetros ambientales y de los informes que emitan los laboratorios acreditados.