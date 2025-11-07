Minerva Alonso: «No vamos a seguir dando el dinero a lo loco para las campañas de promoción de las zonas comerciales abiertas"

El Cabildo unifica a través de la Cámara de Comercio la política para la ejecución de las campañas de promoción de las 26 zonas comerciales abiertas. «No vamos a seguir dando el dinero a lo loco», avisa la consejera de Comercio, Minerva Alonso, que defiende que es hora de un nuevo diseño de las acciones, después de que una encuesta a pie de tienda reflejara que las acciones directas de las distintas organizaciones no estén dando los resultados esperados. Alonso sale al paso de la queja de organizaciones que se quejan de que se han quedado este año sin las subvenciones, que afectan a la campaña de Navidad.

Minerva Alonso recuerda que el Cabildo ha destinado 26 millones de euros a la ejecución del plan de modernización de las zonas comerciales abiertas, para que los espacios sean más accesibles, después que se cerrara ‘el grifo’ de los fondos Feder en 2015.

Contratación de técnicos

La consejera, en respuesta a las manifestaciones del sector publicadas ayer en este periódico, defiende que mantendrá la línea 1 de apoyo a la contratación de técnicos. Sí admite que se ha retrasado la aprobación del reparto por falta de documentación de las propias organizaciones, por lo que se les requirió más papeles porque «la mayoría solo presentó la solicitud».

Pero, en cambio, defiende que se le ha querido dar un giro a los proyectos de dinamización. Una decisión tomada tras una encuesta a pie de comercio cuyos resultados arrojan que las acciones de dinamización directas de las 26 organizaciones no tienen un efecto real, porque no se sabe ni siquiera quién está detrás de ellas. Eso sí, señala que el bono consumo estará para el primer trimestre de 2026.

Observatorio del Comercio

Minerva Alonso detalla que se llegó a un acuerdo unánime en el Observatorio del Comercio Insular para encargar a la Cámara un plan de promoción, que espera recibir en una semana. Y señala que en estas medidas estaban de acuerdo tanto las dos grandes federaciones (Fecoeca y Fecogranca) como los ayuntamientos, frente a las manifestaciones de empresarios contrarios a esta mediación cameral. En sentido, señala que las medidas unificadas serán también reevaluadas para tratar que sean lo más efectivas posibles.

«No vamos a seguir dando el dinero a lo loco», defiende la responsable insular de Área, que afirma sentirse respaldada, dejando claro que no piensa dar marcha atrás en las medidas para tratar de avanzar en la mejora del tejido comercial.

Incertidumbre y malestar

Minerva Alonso se mostró contundente también al señalar que la intención del Cabildo es tratar de reforzar la unificación de ambas federaciones del comercio. Y, en caso contrario, que al menos ambas se busquen mutuamente el apoyo y evitar la división.

Como publicó este periódico, empresarios han denunciado que el Cabildo ha dejado este año sin subvención para la realización de acciones comerciales a 26 zonas comerciales abiertas, lo que ha generado «un clima de incertidumbre y malestar», poniendo también en riesgo la principal campaña de ventas del año, como es el periodo navideño.