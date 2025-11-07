Mogán aprueba un presupuesto de 6,1 millones para 2026 centrado en obras, servicios sociales y mejora de infraestructuras

El Pleno del Ayuntamiento de Mogán aprobó este viernes, de forma inicial, el presupuesto municipal para el ejercicio 2026 que crece un 3,5% hasta los 60.188.310,85 euros, lo que supone un incremento de 2.088.722,04 euros respecto al actual ejercicio. El municipio pone el foco de cara al próximo año en el impulso de proyectos urbanísticos, el refuerzo de los servicios sociales y la mejora de las infraestructuras deportivas. Entre las partidas más destacadas, el Consistorio destinará 500.000 euros para completar la urbanización de El Horno, 800.000 euros para la rehabilitación de la cubierta y del suelo de la cancha deportiva del casco del municipio, y 1.971.000 euros para el plan de Servicios Sociales.

Dentro de este último bloque el concejal de Obras Públicas y Hacienda, Ernesto Hernández, destacó la puesta en marcha por primera vez del servicio de promoción para la autonomía personal para menores y aseguró que es «un capítulo vital en este presupuesto». No lo ve así la oposición que considera que en estas cuentas «se han olvidado por completo de las viviendas sociales y no destinan ni un solo duro para su construcción», según el PSOE, que se abstuvo, y constituye un presupuesto «que no afronta el mayor problema que tiene el municipio que es, sin duda, la vivienda pública», según NC, formación que también se abstuvo. Las cuentas salieron hacia adelante solo con los votos de Juntos por Mogán, en el gobierno local.

Entre las grandes cifras, el presupuesto municipal incluye 5.424.374,79 euros destinados a inversiones, que servirán no solo para completar la urbanización de El Horno, sino también para rehabilitar viviendas en el casco de Mogán, Veneguera, Barranquillo Andrés y Soria. En cuanto a la Política Social, resaltó Hernández, destaca una partida de 3.235.347,31 euros, lo que supone un incremento del 10,72 % respecto al año anterior. Estos fondos se destinarán a programas de entrenamiento en actividades de la vida diaria, laborterapia y fisioterapia para personas dependientes, así como al mantenimiento del piso tutelado para mayores de 65 años, el servicio de atención a la discapacidad y el programa Tiempo de Respiro, enfocado en mejorar la calidad de vida de los cuidadores y las personas dependientes.

Respecto al crecimiento del volumen de ingresos previsto en el presupuesto para 2026, que aumenta en más de dos millones de euros, el concejal Ernesto Hernández explicó que 1.100.000 euros procederán de la recaudación estimada a través de la tasa turística. Esta previsión, sin embargo, no convence a la oposición, que ha mostrado sus dudas sobre la fiabilidad de dicha estimación y su impacto real en las cuentas municipales. «¿Qué pasa si los tribunales tumban la tasa turística?», preguntó a la edil el portavoz de NC, Juan Manuel Gabella.

Facturas pendientes

Durante la misma sesión plenaria, el Ayuntamiento aprobó también el pago de facturas pendientes por un total de 1.277.000 euros, correspondientes a servicios de alumbrados, deportes y suministros de agua, entre otros conceptos. Con esta medida, el Consistorio busca regularizar los compromisos económicos adquiridos con diferentes proveedores municipales y garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos. Eso sí, con el voto en contra de NC y la abstención de los socialistas que insistió en que «los empresarios afectados no tienen culpa de nada».

En cuanto al ámbito urbanístico, el Pleno ratificó dos convenios vinculados al segundo plan de mejora de Mogán. Uno de ellos suscrito con Ingertursa y, el otro, con Mogán Negocios, para habilitar en una parcela de 1.050 metros cuadrados del Muelle Viejo un bar en el área de la pisicina y el solárium.

Asimismo, el Pleno también aprobó de forma definitiva la memoria y el reglamento de funcionamiento de los albergues municipales, tras desestimarse las alegaciones presentadas por el PSOE y NC. Sin embargo, el portavoz socialista, Artemi Artiles, expresó su desacuerdo y advirtió que dejar la gestión de los albergues en manos de una empresa privada «puede desviar el foco de la prestación de un servicio de excelencia y centrarse únicamente en la obtención de un beneficio empresarial».

Por otro lado, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, compareció para responder a una serie de preguntas formuladas por el portavoz de NC, acerca del presunto pago de 17.000 euros al exjuez del Tribunal Supremo José Manuel Fernández Valverde con fondos municipales. Según expuso el portavoz, dicho pago habría sido realizado por la elaboración de dos informes jurídicos destinados a la defensa penal de la alcaldesa en causas en las que figura como investigada. No obstante, la regidora Onalia Bueno aseguró que realizó esos pagos con fondos del Ayuntamiento porque «no era una necesidad privada sino que, por el contrario, era una necesidad municipal».