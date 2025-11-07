¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? Tres días para saborear el mundo, bailar al ritmo de la música y leer

El otoño continúa cargado de actos, celebraciones y talleres. Este fin de semana la diversión estará repartida por toda la isla, con ferias del libro, cortometrajes y mucha cultura gastronómica.

Nueva edición de Sabores del Mundo - De tapas por Maspalomas / Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

El parquin del centro comercial Yumbo acoge hoy a partir de las 19.00 horas una nueva edición de Sabores del Mundo - De tapas por Maspalomas, un evento que combina música con la gastronomía de algunos de los mejores restaurantes del municipio. La cita contarácon 22 negocios de restauración y con las actuaciones de DJ Tony Bob a las 19.00 horas, The Duke’s Band Akom a las 20.30 horas y Los Salvapantallas a las 22.45 horas. También en el municipio sureño, el centro cultural Maspalomas ofrece a las 19.00 horas, el ciclo de Música de Cámara. En esta ocasión, la sección de percusión de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas propone un interesante concierto con obras de muy diferentes estilos. La entrada es gratuita.

XXII edición de la Feria del Sureste / Ayuntamiento de Santa Lucía.

La Avenida Carlos V de Carrizal acoge desde hoy y hasta el domingo la XXII edición de la Feria del Sureste en la que participan 173 artesanos y productores de Santa Lucía, Ingenio y Agüimes. La cita suma talleres y actuaciones infantiles y actuaciones de grupos folclóricos, entre otras actividades. Por otro lado, el Centro Cultural Federico García Lorca acoge hoy a las 20.30 horas el espectáculo ‘Así Somos’ de la humorista Omayra Cazorla con entradas a 18 euros, mientras que el domingo a las 17.00 horas el mismo espacio acoge ‘Nemo, el musical’, una propusta familiar quee combina voces en directo con coreografías.

V edición de ‘Noche de Finaos, Noche de Velorios y de Camposantos’ / Ayuntamiento de Santa María de Guía

La Casa de la Cultura acoge mañana a las 20.00 horas la IV edición de ‘Noche de Finaos, Noche de Velorios y de Camposantos’ de la Agrupación Folclórica Noroeste Guiense, una oportunidad para redescubrir tradiciones, costumbres, personajes, historias, leyendas y su reflejo en el folclore canario.

Velada de guateque y vinos / Ayuntamiento de Santa Brígida

El parque municipal acoge mañana a partir de las 21.00 horas una velada de guateque y vinos en el marco de la celebración del mes del vino en la villa satauteña. Habrá un tributo a Hombres G.

El concierto ‘Divas’ ofrece un repaso a las mejores voces femeninas en el Teatro Cruce de Culturas. / Ayuntamiento de Agüimes.

Agüimes

El Teatro Cruce de Culturas de Agüimes acoge hoy a partir de las 20.00 horas el espectáculo ‘Divas’ del grupo musical Attenya. El concierto, con una duración aproximada de 90 minutos y dirigido a todos los públicos, pretende ser una celebración de la música femenina. Las entradas, al precio de 8 euros, pueden conseguirse a través de la plataforma tureservaonline.es.

VIII Jornadas Gastronómicas del Gofio. / Ayuntamiento de Telde.

La zona Comercial de San Gregorio acoge hasta mañana la VIII Jornadas Gastronómicas del Gofio. Siete locales de restauración ofrecen elaboraciones con gofio en su oferta. El horario dependerá de cada negocio. Relacionado con ese alimento, también mañana se celebra en la Casa Condal, en horario de 11.00 a 13.00 horas, un taller sobre el gofio para conocer su origen, elaboración artesanal y diferentes formas de disfrutarlo . Por otro lado, el teatro Juan Ramón Jiménez exhibe en sus paredes hasta el 30 de noviembre la exposición de acuarelas de la Asociación Canaria de Acuarelistas (ACA).

21ª edición del festival San Rafael en Corto (Srec) / Ayuntamiento de Santa Lucía.

Santa Lucía

El teatro Víctor Jara acoge desde mañana y hasta el próximo viernes la 21ª edición del festival San Rafael en Corto (Srec) que organiza la Asociación Cultural Canaria Gran Angular y que este año se celebra bajo el título ‘Migrar es un derecho’. Mañana, a las 19.30 horas se celebra el acto de inauguración de la 21ª Muestra de Cortometrajes San Rafael en Corto, con la danza-Perfomance ‘No a la Guerra’. Posteriomente la actividad 30 minutos con el compositor musical y la presentación del cortometraje ‘Cafuné’,ganador del Goya 2025 en la categoría Mejor Cortometraje de Animación a cargo de su compositor musical Mikel Salas. También se proyectarán más de una docena de cortos en la primera sesión oficial. El domingo destaca en la programación la proyección a las 19.30 horas del largometraje que ganó en su categoría el Oscar 2025, ‘No other land’, y otros ocho cortometrajes.

La plaza de San Roque acoge a las 19.00 horas el acto de Jura de Bandera civil organizada por el Ejército del Aire y del Espacio a través del Mando Aéreo de Canarias. El acto está abierto a toda la sociedad, tanto para las personas interesadas en participar como asistir de público, y ofrece a la ciudadanía la posibilidad de mostrar su compromiso con España. Esta jura sirve también para reforzar los vínculos del Ejercito del Aire y del Espacio con la sociedad a la que sirve, garantizando su seguridad.

El Auditorio de Teror hoy a las 20:30 horas la obra teatral ‘ReVIVIRla’. / Ayutamiento de Teror.

El Auditorio de Teror hoy a las 20:30 horas la obra teatral ‘ReVIVIRla’, un monólogo contra la violencia machista quee revive los 12 años de lucha de Francisca de Pedraza, la mujer que consiguió en 1624, hace 400 años, la que se considera la primera sentencia contra la violencia de género en la historia de España. Las entradas al precio de 10 euros, están disponibles en la taquilla del Auditorio y en www.tureservaonline.es. Mañana, la Plaza de Sintes acogerá de 10:30 a 13:00 horas la exposición del Club de Automóviles Antiguos de Las Palmas.

La Plaza de Santiago acoge mañana el IX Encuento de Asociaciones. / Ayuntamiento de Gáldar.

La Plaza de Santiago acoge mañana el IX Encuento de Asociaciones con la participación de más de 40 colectivos. Entre las 10.00 y las 13.30 horas, los asistentes podrán disfrutar de talleres de primeros auxilios, pintura creativa, cometas, muñecas de trapo, observación solar con telescopio, partidas de ajdrez o iniciación a la búsqueda de asteroides, entre otras actividades. Mañana la Cueva Pintada organizará visitas guiadas para familias con niños autistas en pases de 13:30 a 11:15 horas.

Desde hoy y hasta el próximo domingo en el municipio se celebrará la sexta edición de la Feria del Libro y la lectura de ‘Mar de Culturas’, con presentaciones de libros y talleres.