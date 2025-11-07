El Sureste presume de sus raíces y de los productos que le dan identidad

La Feria del Sureste llega en su nueva edición a Carlos V de Carrizal, el mismo sitio donde comenzó hace ahora 22 años. El evento, uno de los más multitudinarios que se celebran en la Isla con este formato que aúna a productores agroalimentarios y de la artesanía con venta directa, y que se adereza con música y entretenimiento durante los tres días, comenzó su andadura 13 años después que se unieran los municipios de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía para fundar la Mancomunidad del Sureste.

Esta feria era un paso más de un proyecto mancomunado que decidió dar relevancia y potenciar los productos locales de la artesanía y la agroalimentación de la comarca, así como las tradiciones culturales de la zona que le dan identidad. El trabajo colectivo de los tres municipios lleva más de dos décadas siendo un éxito, no solo por las más de 100.000 personas que la visitan cada año, sino también por el apoyo económico y social que significa para el sector primario y la artesanía. Los tres municipios aportan cada uno 50 productores repartidos en 150 puestos a lo largo de la Avenida Carlos V, una de las principales vías comerciales de Ingenio.

Francisco Ramírez participa desde la primera vez que comenzó esta feria. Ofrece aperos de labranza, bolsos o mochilas hechos con pieles de animales, además de cestas de caña y escobas de palma, entre otros objetos de artesanía «que antes se hacían por obligación y necesidad», como los zurrones batijeros, donde los pastores metían el cacho de queso y el gofio «porque no había nada más». Desde su puesto ha visto pasar en estos 22 años a seis alcaldes y alcaldesas de Ingenio, de donde es originario, «y yo sigo en el mismo puesto».

Uno de los que estrena este año es Diego Adrián, con sus tablas para apoyar las carnes que salen de las brasas y que llevan la marca Maestro Asador. Lo de hacer tablas de asadero comenzó como una «terapia ocupacional», explicó, y añadió que a partir de ahí a la gente le gustó y empezó a hacerle encargos mientras otros amigos artesanos lo empujaron a que mostrara su trabajo en esta feria. «Creo que tengo un hueco aquí por el trabajo que ofrezco, y si me va bien me moveré por otras ferias y mercados», aseguró.

Henri, un joven de 18 años de origen belga que se afincó de la mano de su familia en el Sureste cuando tenía solo 11, también ha querido estar este año, y ya van tres. Ofrece en su puesto más de 100 variedades de especias, infusiones y algunas sales aromatizadas, todo repartido en los 1.600 botes que muestra en su stand. Lleva siete años aderezando sales de Canarias. Recordó que comenzó en los mercadillos del Sur con una pequeña mesa y saquitos de sal de medio kilo y ha ido creciendo hasta llegar a tomárselo en serio y montar su propia empresa.

Destacó la visibilidad que le permite tener un evento como este, además de las facilidades que ofrece la organización. Henri señaló que buena parte de su producción viaja a países como Francia, Bélgica y Alemania, con clientes que ha captado en sus visitas como turistas a Gran Canaria.

Quesos y mieles con premio

Manuel López vende en su puesto iglesias en miniatura y confesó que la que más sale es la de Santa Rita. Tiene casi todos los pueblos de la isla representados en sus templos y explicó que también le piden maquetas de iglesias en Venezuela o Cuba para mandarlas. «También me pidieron varias veces la de Todoque, que el volcán de La Palma se llevó».

Entre los productos agroalimentarios que se ofrecen en los distintos puestos hay muchos con premios insulares e internacionales. Almendreros de Guayadeque ofrece el kilo de miel de primera calidad a 14 euros, un precio más que justo por el trabajo que dan las colmenas de la familia y que ya obtuvo un premio como Mejor Miel de Gran Canaria en 2023 y espera por los resultados de este año. También elaboran de lo que dan sus abejas otros productos como propóleo, jabón de miel, protector labial, hidromiel, crema facial y vinagre de miel, todo de venta directa. Isaura Socorro afirmó que las ventas en esta feria suelen ser buenas, lo que permite a la marca familiar seguir manteniendo las colmenas, además de darse a conocer al público de toda la Isla.

Loli Vizcaíno ha llevado más de 200 kilos de queso de la marca Guedes, de Casa Pastores, en el municipio de Santa Lucía. Aseguró que esta feria de tres días «es muy importante para los pequeños productores de la comarca como nosotros que somos una empresa artesanal y familiar». Explicó que la producción no es tan grande como ella quisiera porque el ganado es propio, 300 animales entre cabras y ovejas, y eso le aporta más valor al producto. La quesería Guedes tiene importantes premios internacionales, entre ellos plata en el campeonato mundial de quesos, y que ahora están a mano del público que visita esta feria, aunque reconoce que todos los años vende todo lo que lleva.

Acto oficial

Las autoridades inauguraron sobre el escenario esta XXII Feria del Sureste. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, y los alcaldes de Agüimes y Santa Lucía, Óscar Hernández y Francisco García, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Ingenio y Carrizal (Incae), David Rodríguez, se dirigieron al público que llegó temprano al evento y a las concejalas y concejales de los municipios de la comarca.

Morales, que ha estado en todas y cada una de las ediciones, primero como alcalde de Agüimes y desde hace diez como presidente insular, explicó que esta feria nació «para reafianzar esa voluntad de avanzar juntos y de proyectar un modelo de comunidad y comarca sostenido en los cimientos de sus valores, sus tradiciones y su identidad, pero con una clara voluntad de avanzar juntos proyectando elementos de futuro, y que aportan orgullo y pertenencia a una comarca, sostenida en los cimientos de sus valores, de sus tradiciones y de su identidad».

Vanesa Martín, por primera vez anfitriona de esta XXII edición como presidenta de la Mancomunidad, destacó el papel que tienen los trabajadores y trabajadoras para que todo esté en perfecto estado y se pueda celebrar esta feria con garantías, además de agradecer a las personas residentes en la zona de la Avenida Carlos V, «pero su generosidad es necesaria para que este evento sea posible».

La alcaldesa manifestó que si la gente que asiste estos días a Carrizal «pone con sus compras un granito de arena, nuestros agricultores y ganaderos tienen más fuerza para continuar preservando sus actividades en el medio rural y manteniendo vivas nuestras tradiciones, las que nos dan sustento, las que transforman la materia prima en arte, las que hacen que el nombre del Sureste crezca con orgullo».

Óscar Hernández destacó que el proyecto de la Mancomunidad del Sureste se ha basado siempre y lo sigue haciendo en el desarrollo estratégico «de tres poblaciones que tenían las mismas necesidades y que un momento determinado la unión entre ellas le dio la posibilidad de transformar radicalmente la realidad», y añadió que «este escaparate identifica el trabajo hecho a lo largo de estos años, además de la unidad por encima de matices políticos o personales que han sido el eje clave para que seamos un referente no solo en Canarias sino a nivel nacional».

El alcalde de Santa Lucía, Francisco García, manifestó en su intervención que la demanda de productores para poner más puestos en esta feria ha aumentado, además de recordar la importancia que tiene el sector primario en nuestras vidas.

Por su parte, el presidente de Incae invitó al público que visita estos días Carlos V de Carrizal a conocer «el potencial comercial de la avenida y de este municipio, con toda la oferta de empresas y gastronomía que ofrece y que merece ser reconocida y disfrutada».

A lo largo de la zona comercial abierta se pueden comprar en los más de 150 puestos quesos, pan, aceitunas, verduras, quesos, mieles, bisutería, cerámica y abalorios hechos a mano, vinos, además de conocer la labor que desarrollan en la comarca diferentes ONG. La carpa principal, donde están representados los tres municipios, ofrecen degustaciones de sus productos más representativos. La organización espera que se mantenga la cifra de más de 100.000 visitantes a lo largo de los tres días que dura la feria.