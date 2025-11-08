La gasolina más barata de este sábado en la provincia de Las Palmas

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3. Allí tiene un precio de 0,945€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, donde el precio del Gasóleo A es de 0,950€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, sábado 8 de noviembre, con Gasolina 98, la estación OCÉANO de Telde en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 2, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,109€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Ingenio, isla de Gran Canaria, en CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104. Allí, la estación OCÉANO EL CARRIZAL tiene la Gasolina 98 a 1,149€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,950€. La segunda opción más económica de la provincia está en Moya, en la isla de Gran Canaria, estación H2EXAGON NORTE de Carretera General del Norte km 13, donde la Gasolina 95 está a 0,965€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Gran Canaria

La gasolina más barata de este sábado en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PCAN ARRIETA de Carretera General del Norte km 16,1 en el municipio de Haría a 0,999€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en Arrecife a 1,019€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,039€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,039€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,199€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA PUERTO DEL CARMEN en Calle Juan Carlos I 23 de Tías a 1,238€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Fuerteventura

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio PCAN GIL de Puerto del Rosario tiene el carburante Gasolina 98 a 1,258€ el litro en Calle Almirante Lallermand, 31. En Puerto del Rosario, Avenida Juan de Bethencourt 24, la estación de servicio CEPSA PUERTO ROSARIO encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,259€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 8 de noviembre con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Puerto del Rosario, Avenida Juan de Bethencourt 24 a la estación de servicio CEPSA PUERTO ROSARIO para llenar el tanque por 1,099€ el litro. Otra opción sería ir hasta Antigua, a CALLE JANANA, 46, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 1,099€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Antigua, estación CEPSA ANTIGUA de CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0, donde sale a 1,039€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Tuineje, estación de SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, donde se puede encontrar el gasoil a 1,040€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

La gasolina más barata de este sábado en Telde

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,109€ el litro, en Calle Alegría 2 en la estación de servicio OCÉANO. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 8 de noviembre, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a 0,999€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio FAST FUEL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 0,999€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación FAST FUEL GORO que ofrece el gasoil a 0,999€ el litro en Gasóleo A en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

