Mogán cierra una octava playa, la de El Perchel, ante la aparición de residuos

El Ayuntamiento de Mogán ha procedido este sábado, 8 de noviembre, al cierre de su octava playa, la de El Perchel, ante la aparición de residuos. Esta se une a Playa de Mogán, Playa del Cura, Taurito, Puerto Rico, Anfi, Patalavaca y Marañuelas, en las que ya estaba prohibido el baño.

A pesar de los carteles que prohíben el paso al estar "cerradas por causas medioambientales", la gente ha hecho caso omiso durante la jornada, accediendo al mar.

El agua cristalina y el día soleado ha provocado que los bañistas quisieran aprovechar el día de playa. Por ello, los socorristas de las distintas playas no han dado abasto avisando a la gente y recordando la prohibición de baño.

Bañistas en la playa de Puerto Rico. / LP/DLP

Bandera roja

Se da la circunstancia de que hay banderas rojas en las playas afectadas, además de una negra, que indica que hay riesgo para la salud.

Según informa el Ayuntamiento en sus redes sociales, las playas afectadas no son aptas para el baño, debido al riesgo potencial de contaminación por posibles vertidos que pudieran alcanzar la costa.

Estas playas permanecerán cerradas, al menos, hasta el lunes.