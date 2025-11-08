Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mogán cierra una octava playa, la de El Perchel, ante la aparición de residuos

Aunque existe prohibición de baño por causas medioambientales, algunas personas han decidido acceder al mar

Mancha en el mar en Puerto Rico.

Mancha en el mar en Puerto Rico. / LP/DLP

R. Torres

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Mogán ha procedido este sábado, 8 de noviembre, al cierre de su octava playa, la de El Perchel, ante la aparición de residuos. Esta se une a Playa de Mogán, Playa del Cura, Taurito, Puerto Rico, Anfi, Patalavaca y Marañuelas, en las que ya estaba prohibido el baño.

A pesar de los carteles que prohíben el paso al estar "cerradas por causas medioambientales", la gente ha hecho caso omiso durante la jornada, accediendo al mar.

El agua cristalina y el día soleado ha provocado que los bañistas quisieran aprovechar el día de playa. Por ello, los socorristas de las distintas playas no han dado abasto avisando a la gente y recordando la prohibición de baño.

Bañistas en la playa de Puerto Rico.

Bañistas en la playa de Puerto Rico. / LP/DLP

Bandera roja

Se da la circunstancia de que hay banderas rojas en las playas afectadas, además de una negra, que indica que hay riesgo para la salud.

Según informa el Ayuntamiento en sus redes sociales, las playas afectadas no son aptas para el baño, debido al riesgo potencial de contaminación por posibles vertidos que pudieran alcanzar la costa.

Noticias relacionadas y más

Estas playas permanecerán cerradas, al menos, hasta el lunes.

TEMAS

  1. El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
  2. La UD Las Palmas compra el palacete de Eufemiano Fuentes de Santa Brígida
  3. La demolición de una vivienda en el centro de Vecindario ampliará la plaza de San Rafael y la zona peatonal
  4. Cierran siete playas más del sur de Gran Canaria por el vertido
  5. Un vertido obliga a cerrar al baño las playas de Melenara, Vargas, San Agustín y Las Burras
  6. Crimen de las espiritistas en Telde: Una joven mata a su hermana para que su hermano no entre solo al cielo
  7. Obras Públicas inicia las obras del viaducto de La Palma en la carretera de La Aldea
  8. Así apareció este coche en plena ladera de Gran Canaria sin rastro de ocupantes

Mogán cierra una octava playa, la de El Perchel, ante la aparición de residuos

Mogán cierra una octava playa, la de El Perchel, ante la aparición de residuos

El Gobierno de Canarias prepara una central eléctrica flotante para el otoño de 2026 contra los apagones en Gran Canaria

El Gobierno de Canarias prepara una central eléctrica flotante para el otoño de 2026 contra los apagones en Gran Canaria

Reactivan el desahucio de una familia de Ingenio con seis hijos menores: “No sé a dónde vamos a ir”

Reactivan el desahucio de una familia de Ingenio con seis hijos menores: “No sé a dónde vamos a ir”

Enélida Hernández, exconcejala de Valsequillo y vicecanciller de la Diócesis de Canarias: «Creo que el papa León XIV va a venir a Canarias»

Enélida Hernández, exconcejala de Valsequillo y vicecanciller de la Diócesis de Canarias: «Creo que el papa León XIV va a venir a Canarias»

Mogán retira los restos del vertido en la arena pero mantiene la prohibición del baño en sus playas

Mogán retira los restos del vertido en la arena pero mantiene la prohibición del baño en sus playas

Peña ensalza a los ‘hijos’ de Telde como «fuente de inspiración»

Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria

Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria

La gasolina más barata de este sábado en la provincia de Las Palmas

La gasolina más barata de este sábado en la provincia de Las Palmas
Tracking Pixel Contents