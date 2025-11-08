Mogán retira los restos del vertido en la arena pero mantiene la prohibición del baño en sus playas

Operarios del Ayuntamiento de Mogán han estado limpiando durante la madrugada de este sábado la arena de sus playas afectadas por la contaminación.

A pesar de esta limpieza, en la que han retirado plásticos y otros residuos que puedan suponer un problema para la salud de los usuarios, el baño sigue estando cerrado.

El episodio de contaminación marina provocado por un vertido de materia orgánica en descomposición llevó al Gobierno de Canarias a declarar la situación de alerta, en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA)

Restos del vertido retirados de las playas de Mogán. / La Provincia

Situación actual

Mientras el origen del vertido se sigue analizando, los municipios afectados por esta contaminación mantienen la vigilancia.

Por el momento, se mantiene la bandera roja y por tanto la prohibición del baño en playa de Mogán, Taurito, playa del CuraPuerto Rico, Patalavaca, playa de las Marañuelas y Anfi. Todas las playas de Mogán están cerradas con bandera roja, excepto El Perchel, que sigue abierta, y la playa y piscina de Costa Alegre.

En Telde, tanto la arena como el mar de las playas de Agua Dulce, Melenara y Salinetas también se encuentran cerrados debido a los altos niveles de contaminación, provocados por la proximidad de las superficies flotantes afectadas.