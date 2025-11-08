Peña ensalza a los ‘hijos’ de Telde como «fuente de inspiración»

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ensalzó anoche a los «hijos e hijas» de Telde como «fuente de inspiración» para la ciudad durante la gala de Honores y Distinciones para celebrar los 674 años de la fundación de la ciudad y en la que se concedió siete medallas al mérito. El regidor destacó además «el legado y los logros» de todos los galardonados. «Un legado que es presente pero, sobre todo, futuro, porque, juntos, seguiremos construyendo un Telde del que cada vez nos enorgullezcamos más», resaltó.

En un acto celebrado en el Teatro Juan Ramón Jiménez, Peña señaló que son «siete distinciones, ejemplo de lucha, esfuerzo, pasión y compromiso, fuente de inspiración para toda la ciudadanía», e hizo hincapié en la importancia de una sociedad «donde la música, la cultura, la educación, la información, el voluntariado, la juventud, la igualdad, la protección del medioambiente y el deporte, estén protegidos, impulsados y guiados por personas que luchan incansablemente y muestran, con trabajo, su compromiso».

El Ayuntamiento ha reconocido con la medalla al mérito social a Juan Verde Suárez por su brillante trayectoria internacional como asesor estratégico en sostenibilidad y economía verde y por su contribución a la proyección de Telde y Canarias en el mundo, y a Josefa Milán Padrón por su trayectoria vital y política marcada por la defensa de los derechos sociales, la igualdad de género y la justicia laboral. También a los Scouts Telde - Grupo Wañak por su implicación en la educación en valores, el voluntariado y el desarrollo integral de la juventud teldense; a Ecca.edu por su compromiso con la educación, la igualdad de oportunidades y la inclusión de personas adultas a través de la formación a distancia; y a Teldeactualidad por su labor informativa, su cercanía con la ciudadanía y su papel como canal de comunicación transparente entre el municipio y sus vecinos.

Además, el Consistorio ha distinguido con la medalla al mérito cultural a la Banda Municipal de Música por su trayectoria centenaria, su labor formativa y su papel como embajadora de la cultura teldense dentro y fuera del municipio; y con la medalla al mérito deportivo a Roberto Gabriel Hernández Santana por su compromiso con el deporte, su trabajo en la promoción de la actividad física y su ejemplo de dedicación.

Además, durante el acto, Juan Antonio Peña sorprendió con la presentación del logo que representará la nueva imagen institucional del municipio en 2026, con motivo de su 675 aniversario. El logo contiene formas onduladas, que representan el movimiento del aire, un elemento característico de la isla de Gran Canaria y símbolo de libertad, continuidad y vida. Su trazo fluido e inclinado evoca el recorrido natural del municipio, que se extiende desde las cumbres hasta la costa, uniendo en una sola imagen la amplitud del territorio y la conexión entre la tierra, el mar y el cielo.

Por otro lado, el sol presente en la composición simboliza la energía, la vitalidad y el renacimiento continuo de Telde, siendo también un guiño su presencia en el escudo de la ciudad. Asimismo, los colores rojo, azul y amarillo, tomados del escudo de la ciudad, refuerzan el vínculo con su identidad institucional y representan la pasión y el dinamismo (rojo), junto con la profundidad, el equilibrio y la serenidad (azul), y la luz, el optimismo y la calidez (amarillo). En esta línea, las formas sinuosas evocan el báculo episcopal, símbolo de la herencia histórica y espiritual de Telde.

«Se trata de un diseño que busca transmitir la identidad, la historia y los valores del municipio, integrando elementos simbólicos que representan su territorio, su patrimonio y su proyección hacia el futuro», explica el primer edil. Una imagen que «se inspira en la esencia dinámica y diversa de Telde, mostrando su identidad mediante formas, colores y simbolismos profundamente vinculados a su historia y geografía», concluyó el regidor. n