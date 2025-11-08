Reactivan el desahucio de una familia de Ingenio con seis hijos menores: “No sé a dónde vamos a ir”

El desahucio de una familia de Ingenio con seis hijos menores será ejecutado de forma inminente. La orden de salida, que había sido suspendida en septiembre a la espera del informe de vulnerabilidad, se ha reactivado y está prevista para este jueves 13 de noviembre.

A solo cuatro días de la fecha señalada, Moisés Macías, padre de la familia, reconoció este sábado que “no sabe a dónde ir”. Una incertidumbre que se suma a la grave crisis habitacional que atraviesa la Comunidad Autónoma.

Los ingresos familiares rondan actualmente entre los 1.300 y 1.400 euros, después de haber subsistido durante meses con apenas 980. Aunque la madre, Raquel, consiguió empleo hace dos semanas, el salario sigue siendo insuficiente para acceder a una vivienda en el mercado actual.

Isabel Saavedra, abogada de la plataforma Derecho al Techo, denunció que el juzgado haya reactivado el procedimiento tras considerar que el informe de vulnerabilidad ya no es necesario, al contar la familia con ingresos regulares. “Más allá de tener un trabajo, con los precios de los alquileres actuales es imposible acceder a una vivienda digna”, reprochó Saavedra.

Una vivienda en manos de un “fondo buitre”

La letrada subrayó además que la situación se agrava porque la vivienda pertenece al fondo de inversión Yellow Stone, con sede en Irlanda. “No tienen la menor idea de dónde estamos ni de quiénes somos. Especulan con este bien, que probablemente destinarán a la compraventa o al alquiler a un precio mucho mayor”, afirmó.

Saavedra también criticó la falta de actuación por parte de las administraciones públicas. Según explicó, tanto el Ayuntamiento de Ingenio como el Gobierno de Canarias conocen el caso, pero “aunque la legislación española establece que las administraciones deben ofrecer una alternativa habitacional, hasta el momento no han dado ninguna solución”.