Reactivan el desahucio de una familia de Ingenio con seis hijos menores: “No sé a dónde vamos a ir”
La orden de lanzamiento está prevista para este jueves 13 de noviembre
El desahucio de una familia de Ingenio con seis hijos menores será ejecutado de forma inminente. La orden de salida, que había sido suspendida en septiembre a la espera del informe de vulnerabilidad, se ha reactivado y está prevista para este jueves 13 de noviembre.
A solo cuatro días de la fecha señalada, Moisés Macías, padre de la familia, reconoció este sábado que “no sabe a dónde ir”. Una incertidumbre que se suma a la grave crisis habitacional que atraviesa la Comunidad Autónoma.
Los ingresos familiares rondan actualmente entre los 1.300 y 1.400 euros, después de haber subsistido durante meses con apenas 980. Aunque la madre, Raquel, consiguió empleo hace dos semanas, el salario sigue siendo insuficiente para acceder a una vivienda en el mercado actual.
Isabel Saavedra, abogada de la plataforma Derecho al Techo, denunció que el juzgado haya reactivado el procedimiento tras considerar que el informe de vulnerabilidad ya no es necesario, al contar la familia con ingresos regulares. “Más allá de tener un trabajo, con los precios de los alquileres actuales es imposible acceder a una vivienda digna”, reprochó Saavedra.
Una vivienda en manos de un “fondo buitre”
La letrada subrayó además que la situación se agrava porque la vivienda pertenece al fondo de inversión Yellow Stone, con sede en Irlanda. “No tienen la menor idea de dónde estamos ni de quiénes somos. Especulan con este bien, que probablemente destinarán a la compraventa o al alquiler a un precio mucho mayor”, afirmó.
Saavedra también criticó la falta de actuación por parte de las administraciones públicas. Según explicó, tanto el Ayuntamiento de Ingenio como el Gobierno de Canarias conocen el caso, pero “aunque la legislación española establece que las administraciones deben ofrecer una alternativa habitacional, hasta el momento no han dado ninguna solución”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
- La UD Las Palmas compra el palacete de Eufemiano Fuentes de Santa Brígida
- La demolición de una vivienda en el centro de Vecindario ampliará la plaza de San Rafael y la zona peatonal
- Un vertido obliga a cerrar al baño las playas de Melenara, Vargas, San Agustín y Las Burras
- Crimen de las espiritistas en Telde: Una joven mata a su hermana para que su hermano no entre solo al cielo
- Obras Públicas inicia las obras del viaducto de La Palma en la carretera de La Aldea
- Así apareció este coche en plena ladera de Gran Canaria sin rastro de ocupantes
- Colas kilométricas en la GC-1 tras un accidente en Telde