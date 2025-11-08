El sabor del wagyu llega a Gran Canaria: así es el restaurante donde puedes probar un kebab gourmet en Santa Brígida

Comerse un kebab de waygu en Canarias es posible gracias al local La Brasa Steak & Tapas, donde mezclan la creatividad, el sabor y la materia prima de calidad para ofrecer una experiencia gastronómica única.

El wagyu es considerada la carne más cara del mundo, y esto se deba que su proceso de crianza es un arte perfeccionado durante décadas por los ganaderos japoneses.

Un rincón para los amantes de la carne

La cuenta de TikTok @descubreconc ha desvelado uno de los mejores sitios para comerte un kebab único gracias a su elaboración con "vaca japonesa". En el municipio de Santa Brígida, se encuentra La Brasa Steak & Tapas, un restaurante perfecto para los amantes de la carne por sus platos poco vistos en España. Una de sus especialidades es el wagyu, una de las carnes más valoradas del mundo por su ternura, sabor y textura.

El local ofrece una experiencia culinaria de nivel, con un ambiente acogedor. Los comensales puedes disfrutar tanto de su terraza exterior como del interior de restaurantes, decorado con un estilo moderno y elegante que invita a volver.

Wagyu en diferentes versiones

Su carta cuenta con una amplía selección de carnes de todo tipo, tanto para los amantes de carne de calidad como para

La Cecina Wagyu Mudejar premium y el Steak Tartare con tuétanos son los dos platos estrella del local, y están recomendados por el chef. Además, los creadores de contenido recomiendan probar el Durum de Waygu Mudejar (18,50 €), una interpretación gourmet de kebab clásico. También destacan los Tacos de Wagyu (2 uds, 11,50 €), la Minifalda Wagyu de Mudejar (29 €) o el Bife Ancho Argentino (25 €), todos los paltos son ideales para compartir o para disfrutar individualmente.

El precio medio por persona oscila entre 25 y 30 euros, dependiendo del plato y de las guarniciones seleccionadas, algunas tienen un pequeño suplemento, como los champiñones (+2 €).

Wagyu entre pan

Las hamburguesas se han convertido en uno de los platos estrella de la gastronomía, y muchos locales elaboran sus propias versiones para conquistar el paladar de sus clientes. La combinación de una carne de calidad, con los ingredientes justos y la salsa perfecta puede transformar un plato sencillo en una experiencia gastronómica única.

La Brasa Steak & Tapas no se ha quedado atrás en esta tendencia. En su carta ofrecen nueve tipos de hamburguesas, todas elaboradas con 200 gramos de carne Wagyu, lo que explica su precio de casi 20 euros.

Entre ellas destaca la Burguer Canaria, un homenaje a las islas, preparada con carne Wagyu Mudejar, rulo de cabra, cebolla caramelizada, tomate, rúcula, guacamole, conquista el paladar de los amantes de las hamburguesas gourmet.

Ubicación

La Brasa &Tapas se encuentra en La Calle Mirlo, 10, Santa Brígida, Las Palmas. El establecimiento abre de miércoles a sábado de 18:00 a 23:00, ampliando su horario viernes y sábado desde la 13:00, y reduciéndolo los domingos de 13:00 a 16:00. Los lunes y martes el establecimiento se mantiene cerrado por descanso del personal.

Además, el restaurante cuenta con envío a domicilio para quienes quieren disfrutar de comida de calidad sin salir de casa.